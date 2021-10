PHOTOS - Rouen : la Fête du ventre n'a jamais aussi bien porté son nom

Impossible de passer à côté cette année. La 22e édition de la Fête du ventre dans le centre-ville de Rouen a tenu toutes ses promesses. Des odeurs de frites, de saucisses, de crêpes en passant par les bières locales, la gastronomie a été mise à l'honneur ce week-end. Avec comme invité d'honneur la région des Hauts-de-France.

Patience, le mort d'ordre

Des milliers de visiteurs ont déambulé dans les rues de Rouen entre la rue Rollon, Guillaume le conquérant et la rue Jeanne-d'Arc, sans oublier la place du Vieux Marché. La friterie Momo tout droit venue du film Bienvenue chez les Ch'tis était également présente. "On attend depuis 45 minutes, nous depuis 1h, nous depuis 30 minutes", racontent les nombreux visiteurs venus tester ou retester les frites les plus prisées de France.

Les frites les plus prisées de France étaient à Rouen ce week-end. © Radio France - Bradley de Souza

"On va faire 700 kilos de frites ce week-end", se réjouit Thierry, le gérant de la friterie Momo. "Les gens sont sympas, on est hyper content d'être là, il y a du soleil, c'est vraiment chouette. On espère revenir l'année prochaine", sourit le gérant. Le secret de ses frites ? deux cuissons, une première à 140 degrés, la deuxième à 180.

Chacun avait une bonne raison de venir à la Fête du ventre à Rouen. Copier

Et malgré l'attente, le public est conquis. "Il faut toujours de la mayonnaise avec les frites", sourit Corentin qui vient de recevoir sa barquette. Et le verdict est sans appel. "Effectivement c'est excellent", ajoute-t-il.

Des producteurs locaux

De nombreux producteurs locaux étaient également présents. De la boulangerie Bastien en passant par les bières Northern et bien d'autres. "On a des tripes, du jambon sauce madère qu'on accompagne avec des pommes de terres sautées, du poulet à la normande et des andouillettes tout normand, tout fait maison, terroir", explique Cécile une vendeuse. De quoi creuser l'appétit.

"On est entre amis, en famille, on profite du beau temps", se réjouit Paul, un habitué. "On a vraiment l'impression de revivre, ces ambiances comme celle-là nous ont vraiment manqué et là ça fait plaisir de retrouver ça", poursuit-il une bière à la main.

Viandes, volailles, porcs, de nombreux exposants étaient présents rue Jeanne-d'Arc. © Radio France - Bradley de Souza

Une petite ferme était également installée près du palais de Justice de Rouen. Une 22ème édition qui en appelle déjà une 23ème. En tout cas, Paul l'assure. "Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine". De son côté Bastien, lui, estime qu'une fête comme celle-là "devrait avoir lieu une fois par mois".