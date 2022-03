PHOTOS - Saint-Vincent tournante : un grand cru avec 30 000 visiteurs

La nouvelle édition de la Saint-Vincent tournante a fait le plein au sud de la Côte-d'Or : plus de 30 000 visiteurs se sont déplacés pour la première journée ce samedi 19 mars 2022 dans les villages de Puligny-Montrachet, Blagny et Corpeau.

L'engouement était au rendez-vous autour des caveaux de dégustations des vins rouges et blancs de l'appellation Puligny-Montrachet. La journée a aussi été marquée par une grande messe et un défilé, autour des 4 éléments terrestres. L'air à Blagny, le feu à Corpeau, l'eau et la terre à Puligny-Montrachet.

A Puligny-Montrachet, les visiteurs sont venus par exemple déguster des grands crus chez Corinne Chavy, une viticultrice qui fait partie du comité d'organisation. Les visiteurs se sont notamment arrachés les kits de dégustation avec le vin blanc de Puligny-Montrachet, considéré "comme le meilleur vin blanc du monde" par Corinne Chavy.

L'équipe de bénévoles à Puligny-Montrachet autour de Corinne Chavy (4e en partant de la droite) © Radio France - Alexandre Lepère

"Il y a eu du monde toute la journée. Les gens s'étaient déjà amassés bien avant l'ouverture des caveaux." Corinne Chavy

Ce samedi, la commune de Puligny-Montrachet a perpétué sa grande tradition après deux éditions de la Saint-Vincent tournante organisées en 1961 et 1991.

Labellisée "Saint-Vincent tournante 2021", l'édition 2022 continue ce dimanche 19 mars. L'ouverture des caveaux de dégustation est prévue de 10h à 17h. La journée sera rythmée par des animations musicales, des fanfares, des artistes de rues et des spectacles itinérants dans les rues des 3 villages côte-d'oriens.

Comme ici à Puligny-Montrachet, les déguisements étaient de sortie pour le retour de la Saint-Vincent tournante © Radio France - Alexandre Lepère

Une bouteille de vin rouge et une bouteille de vin blanc proposées à la dégustation à Puligny-Montrachet © Radio France - Alexandre Lepère

La Saint-vincent tournante a aussi fait les affaires des commerces locaux, ici "l'Alambic Bourguignon" © Radio France - Alexandre Lepère