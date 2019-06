[PHOTOS] Seine-Saint-Denis : les habitants organisent leurs "Pollu d'or" pour lutter contre la pollution d'un quartier

Romainville, France

Les habitants du quartier des Ormes à Romainville en Seine-Saint-Denis se mobilisent. Ce dimanche, ils ont organisé leur "Pollu d'or", la première remise festive des trophées du "Foutage de gueule environnemental". Une cinquantaine de personnes étaient rassemblées pour y assister. Au programme : barbecue, musique avec la fanfare et remise de quatre trophées ironiques, le tout dans la bonne ambiance.

Sylvie a préparé un breuvage un peu spécial appelé "Benzène de Trichlo", pour se moquer des polluants contre lesquels ils se battent depuis des années. © Radio France - Kathleen Comte

En tout, quatre trophées ont été remis :

Le plomb d'or : à Ginkgo, le nouvel exploitant du site mis en cause.

L'Arsenic d'or : à Corinne Valls, la maire de Romainville

Le Benzène d'or : au nouveau préfet de Seine-Saint-Denis, Georges-François Leclerc

Le Trichloréthylène d'or : au gérant de Wipelec (l'usine spécialisée dans la découpe chimique de métaux, qui a occupé le site mis en cause pendant plus de 30 ans avant d'être vendu et détruit il y a quelques années)

Le Plomb d'or, l'Arsenic d'Or, le Benzène d'or et le Trichloréthylène d'or ont tous les quatre été remis à titre symbolique et ironique ce dimanche. © Radio France - Kathleen Comte

Depuis plusieurs années, habitants et associations se battent contre la pollution du quartier. Une pollution causée pendant des années par Wipelec (une entreprise spécialisée dans la découpe chimique de métaux). Installée au coeur du quartier des Ormes pendant plus de 30 ans, l'entreprise a depuis été vendue (à Ginkgo) et détruite, mais les taux de Trichloréthylène et de Benzène (composants chimiques utilisés par Wipelec) restent élevés. De plus, les habitants déplorent de n'avoir été mis au courant de cette pollution de l'air et des sols qu'en 2014, au moment de la conclusion de ventre entre Wipelec et Ginkgo.

37 plaintes ont été déposées en tout. Tous espèrent la tenue d'un procès. © Radio France - Kathleen Comte

Et la dépollution censée avoir été faite entre mai 2017 et juin 2018 par le nouvel exploitant ne convainc pas les habitants comme l'explique Sébastien Tirloir, vice-président de l'association Romainville Sud : "La situation n'est pas tout à fait claire. Dans les courriers qu'on reçoit on nous dit que la dépollution est terminée mais dans les études qu'on a réussi à obtenir, on se rend compte qu'il y a encore une forte présence de pollution sur le site. La dépollution a même fait augmenter les taux de pollution chez les riverains et donc on demande à des familles de quitter leur logement pendant un temps défini, en se basant sur des prélèvements faits il y a plus d'un an et demi. _Aujourd'hui, on a la certitude qu'il reste entre 300 et 500 kilos de Trichloréthylène sur le site, le polluant cancérogène qu'on retrouve à l'intérieur de nos habitations_."

L'ancienne usine Wipelec, installée derrière ces barrières pendant plus de 30 ans, a finalement été détruite. Le site a été vendu à un nouvel exploitant. © Radio France - Kathleen Comte

Pourtant, Gingko a bien obtenu son permis de construire. Le nouvel exploitant peut démarrer les travaux de construction d'une centaine de logements quand il le souhaite. Selon la maire de Romainville, Corinne Valls, contactée par France Bleu Paris, "le dossier déposé par le nouvel exploitant Ginkgo et les conclusions de l'Ademe étaient satisfaisants. Ils ont permis aux services de l'Etat et à la mairie de voter pour le permis de construire. Il ne faut pas se tromper de cible.Le dossier n'est pas fermé. Des analyses vont continuer d'être faites."

De leur côté, habitants et associations ont porté plainte. 37 plaintes en tout ont été déposées. Pour les défendre, maître Marie-Odile Bertella-Geffroy. L'avocate est ravie que deux juges d'instruction aient été nommés : "C'est une belle avancée. On a déjà pas mal de documents mais ils seront complétés par les investigations des deux juges d'instruction donc c'est une vraie victoire." Tous espèrent la tenue d'un procès.