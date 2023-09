PHOTOS - Séisme au Maroc : "C'est le chaos", témoigne un couple de Vauclusiens depuis l'Atlas

Trois jours après le séisme qui a ravagé le Maroc, un couple de Vauclusiens témoigne sur France Bleu Vaucluse depuis les villages isolés du Haut-Atlas. Paul et Olivia, originaires respectivement de Velleron et de Cabrières-d'Avignon, sont partis en voyage depuis deux mois en fourgon. Le Maroc est leur première étape, et ils se trouvaient dans cette région montagneuse pendant le tremblement de terre, à Tourtite précisément.

"On était à 100 kilomètres de l'épicentre environ. On a senti le séisme dans le camion dans la nuit", raconte Paul. Le lendemain, samedi, ils ont été bloqués par les éboulements sur les routes. Et ce n'est que dimanche qu'ils ont pu rejoindre la route qui relie Marrakech à Ouarzazate. "Et sur cette route, c'est le chaos, c'est un carnage, témoigne-t-il. Les villages sont par terre, il n'y a plus de maisons droites".

Une cagnotte pour acheter des vivres sur place

Désormais, ils essaient comme ils peuvent de donner un coup de main sur place, et relaient les appels à l'aide des habitants. "On a essayé de demander si on pouvait dégager les gravats mais la plupart des corps sont déjà sortis, donc ils nous ont dit que ce dont ils avaient vraiment besoin, c'était de penser à l'hiver", explique Olivia. "Parce qu'on est dans des régions hautes, où il fait froid la nuit. Donc ils ont besoin de lits, de tapis, de couvertures : de quoi se couvrir pour l'hiver", complète Paul.

Paul et Olivia relèvent aussi le manque de secours dans ces régions reculées, et la difficulté des secours à faire face. "Tout le monde veut aider mais personne ne sait comment faire", relèvent-ils. Pour essayer d'aller au plus vite, ils ont décidé de lancer une cagnotte en ligne , pour acheter les biens sur place et les emmener au plus vite aux sinistrés. Ce lundi, ils se sont aussi rapprochés de l'association locale "Des jours meilleurs" et ont rempli leur camion de vivres qu'ils vont aller distribuer.

Un convoi de vivres s'organise pour les sinistrés. - © Paul et Olivia

Le fourgon de Paul et Olivia est rempli de matelas, papier toilette, lait, eau en bouteille, matelas, couverture, biscuits... - © Paul et Olivia

