PHOTOS - Six mois après l'effondrement de la tour de l'église à Saramon dans le Gers, retour sur place

Le 16 mars 2023, il est 7h30 quand la tour de l'église s'effondre à Saramon dans le Gers. Un incident qui n'a fait aucune victime, mais les dégâts sont considérables dans cette petite commune de 800 habitants.

300.000 euros pour la première phase de travaux

Il n'y a plus aucuns gravats au pied de l'église gersoise désormais. En revanche, une barrière empêche de s'approcher de l'édifice encore très marqué par l'effondrement de la tour six mois plus tôt. Pour le moment, la mairie a fait le plus urgent, avant de démarrer un chantier plus conséquent. "On est comme toutes les communes qui ont de gros édifices, on ne peut absolument pas les entretenir parce que nous n'en avons pas les moyens. c'est très compliqué", explique Alain Carrière, le 1er adjoint au maire.

Alain Carrière, le 1er adjoint au maire de Saramon © Radio France - Nina Valette

Une commune qui avait déjà entrepris des travaux sur le monument. "Nous venions de refaire les vitraux. Ça nous a pris plusieurs années et ça nous a coûté près de 30.000 euros. Mais il faut reconnaître que les investissements que nous faisons chaque année sont trop petits. D'ailleurs, des travaux devaient être faits pour sécuriser cette tour, mais nous n'avons pas eu le temps d'intervenir".

Pourtant, la municipalité de Saramon n'a plus le choix. Elle doit désormais sortir le carnet de chèque. "Enlever les gravas, sécuriser les murs, et refaire le mur en haut, ca nous a couté 150 000 euros. Ensuite, une partie de la voûte a été emportée. Elle repose désormais sur des échafaudages. C'est plus de 18 000 euros chaque année pour la location. Enfin, il faudra stabiliser l'édifice. C'est entre 150 000 et 200 000 euros. Quasiment 300.000 euros sans avoir reconstruit la Tour qui est tombée". Une sommes importante, mais les élus locaux sont aidés par le département et la région. "Si l'Etat n'aide pas plus les petites communes, ces édifices vont disparaitre petit à petit", ajoute l'élu.

A Saramon, le conseil municipal espère que les fidèles pourront entrer à nouveau dans l'église l'année prochaine. Quant à la tour, il faudra être patient.