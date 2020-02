PHOTOS - Soleil, ciel bleu, chaleur... comme un air d'été à Aix-les-Bains

Un soleil radieux, un ciel bleu azur, une température à 18 degrés... on est gâté en Pays de Savoie ! De quoi ravir les touristes et locaux qui profitent du beau temps. Exemple à Aix les Bains.

Une fil d'attente devant un restaurant © Radio France - Luc Chemla

Les parkings sont bondés © Radio France - Luc Chemla

En cette période de vacances scolaire, le port d'Aix-les-Bains est pris d'assaut par les touristes et locaux. Parkings et terrasses bondés, fil d'attente devant les restaurants... "On est rempli comme si on était en juillet" déclare cette directrice d'hôtel, dont l'établissement a affiché complet tout le week-end.

On profite du beau temps à Aix-les-Bains © Radio France - Luc Chemla

Pour profiter du beau temps, chacun a son activité : être assis sur un banc, se balader à pied, à vélo ou encore pêcher... "C'est le plus bel endroit du monde" assure Stéphane, un habitant, canne à la main.

Certains pêchent © Radio France - Luc Chemla

Les plus sportifs sont sur les plages, comme Samuel, un Chambérien. Il en profite pour faire une sortie kayak. Pendant ce temps-là , d'autres sont allongés sur la plage et lisent, dorment... Impossible pour Maurice, sur son Katamaran. Il savoure bien sûr le beau temps mais reconnaît être "inquiet" par une telle chaleur à cette période.

Activité kayak pour Samuel © Radio France - Luc Chemla

Maurice fait ses premières sorties de l'année en mer © Radio France - Luc Chemla

Une plage d'Aix © Radio France - Luc Chemla

Et cette vague de chaleur n'est pas encore partie. Ce lundi encore, il devrait faire environ 18 degrés.