PHOTOS - Solident, qui soigne les plus précaires, implante son nouveau cabinet au CHU de Grenoble

Passer de 20 m² de surface à 400 m² : c'est ce qu'on appelle un déménagement XXL. Depuis début juin, l'association Solident , qui offre un accès aux soins dentaires pour les plus démunis, a pris possession de ses nouveaux locaux au CHU de Grenoble. Situés à l'hôpital couple-enfant, ils permettent à la structure, fondée en 2015 et initialement implantée rue de Belgrade, d'accueillir jusqu'à 2.500 patients à l'année contre 350 auparavant.

ⓘ Publicité

"On en est au pallier un", explique Alexandre Sage, chirurgien dentiste et créateur de l'association Solident. "C'est un temps de passage. Concrètement, on a trois cabinets équipés et opérationnels pour recevoir des patients. A terme, on veut en ouvrir un quatrième d'ici fin septembre, ça nous coûtera 50.000 euros supplémentaires". Pour ouvrir ce centre dentaire flambant neuf l'association a bénéficié des aides de la ville, de la région et du département. Elle compte aussi sur les dons de particuliers via une cagnotte en ligne.

La zone de soins dispose de six cabinets dentaires, dont trois sont totalement équipés et opérationnels pour le moment. © Radio France - Romain Bitot

11 salariés et 8 bénévoles réguliers

Trois cabinets, c'est bien assez pour gérer la demande des patients pour le moment, affirme Alexandre Sage. D'autant plus qu'avec 11 salariés à temps plein (dentistes, assistants dentaires et travailleurs sociaux compris) et huit bénévoles réguliers, difficile de faire plus : "On voudrait pouvoir ouvrir plus de cabinets, mais ça ne sert à rien si on ne peut pas l'assumer derrière", nuance le chirurgien dentiste.

Un des cabinets opérationnels. Tout le matériel est flambant neuf sauf le fauteuil, qui était déjà présent rue de Belgrade. © Radio France - Romain Bitot

Alexandre réalise une intervention sur une patiente avec du matériel neuf. © Radio France - Romain Bitot

D'ici 2025, Solident veut s'agrandir et recruter jusqu'à 25 salariés dont six dentistes à temps plein. Mais avant cela, Alexandre Sage veut prendre son temps : "Je ne sais pas quand on arrivera à la version finale, le palier trois. On entre un peu dans l'inconnu, on doit encore découvrir certaines choses et peut-être qu'on aura d'autres idées d'ici là !".

Une structure indépendante du CHU de Grenoble

En attendant, Solident avance en totale autonomie. L'association a elle-même rénové les locaux. En échange, le CHU paie son loyer. "On est certes dans l'enceinte du CHU, mais on est totalement autonome", raconte Alexandre. "On fait nous-même notre lessive, on a nos deux salles de stérilisations, notre propre système et réseau informatique".

La buanderie de Solident. © Radio France - Romain Bitot

Une des deux salles de stérilisation de l'association. © Radio France - Romain Bitot

Au-delà de vouloir soigner les personnes qui n'ont pas accès aux soins dentaires, Solident a une mission d'accompagnement social : "Les soins sans accompagnements sociaux, ça ne fonctionne pas", affirme Alexandre Sage." Les personnes qu'on ne suit pas, elle ne vont pas rester dans le parcours de soin. Après attention ! On n'assiste pas les gens, on les accompagne. Un patient qui a un problème dentaire et qui ne le soigne pas va coûter cher à la société. Si on arrive à lui faire terminer son parcours de soin, il pourra ensuite chercher un travail par exemple".

"On veut changer le système"

Mais plus que tout, Alexandre Sage veut montrer la voie à d'autres professionnels en France : "Surtout, on veut changer le système de l'intérieur", explique-t-il. "On n'est pas des révolutionnaires mais on montre et on optimise ce qu'on fait déjà pour dire que c'est possible. il faut que les soins dentaires soient présents au niveau des hôpitaux comme à Grenoble".