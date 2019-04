PHOTOS - Suivez le carnaval étudiant de Caen 2019, le plus grand d'Europe

Caen, France

C'est l’événement de l'année à l'université ! Le 22e carnaval étudiant de Caen se déroule ce jeudi après-midi dans les rues du centre-ville. Entre 25 000 et 30 000 personnes sont attendues pour le plus grand carnaval étudiant d'Europe. Le cortège s'est élancé de la place Saint-Martin, près des fossés Saint-Julien. Le défilé terminera au parc des exposition de Caen, où des concerts et set de dj se succéderont jusqu'à 23 heures. D'importants moyens de sécurité et de secours sont déployés par les autorités. France Bleu Normandie vous fait vivre l’événement en photo.

Au #carnavalcaen l'alcool est présent même dans les déguisements. pic.twitter.com/7K8WTUGYA8 — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) April 4, 2019

A quelques heures du #CarnavalCaen, les participants terminent les derniers préparatifs et convergent vers le point de rassemblement Place Saint Martin à Caen. Départ du cortège à 15h! pic.twitter.com/y16BF2WFq1 — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) April 4, 2019

Les martiens envahissent le #carnavalcaen. Même sur les autres planètes on sait faire la fête! pic.twitter.com/Cma15vcllU — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) April 4, 2019