PHOTOS : sur les traces de la biche Désirée suivie de près par la fédération de chasse

Vous avez aimé les aventures de Charlie le sanglier que nous vous avions raconté sur France Bleu Occitanie il y a un an. Vous allez adorer les aventures de Désirée la biche. Après le programme de suivi des sangliers lancé par la fédération de chasse du Tarn, les chasseurs s’attaquent au suivi de la population de biche.

Collier gps

Après des semaines d’attente et de traque, Cédric Arnal technicien cynégétique à la fédération de chasse du Tarn vient de "sélectionner" une biche dans le nord du département qui sera suivi via un collier GPS pendant 80 semaines. Un programme appelé Macervus étendu à l’échelle régionale.

La biche Désirée au moment de la pose du collier. - Fédération de chasse.

Espèce méconnue

Les chasseurs tarnais ont souhaité suivre une biche qui vit en marge des troupeaux, pour savoir et comprendre comment la population de cervidés colonise de nouveaux espaces. Ce programme sert aussi à connaitre mieux une espèce finalement assez méconnue. Beaucoup confondent les cerfs avec avec les chevreuils par exemple. On ne sait pas combien il y a de cerfs dans nos départements. On ne sait pas non plus vraiment ce que font les cervidés après la période du brame ( de mi-septembre à la mi-octobre). Alors en traquant Désirée, en la suivant pas à pas, la fédération de chasse veut répondre à toutes ses questions. Elle souhaite aussi savoir si les cerfs s’approchent de nos villes (alors que ce sont des animaux réputés plutôt discrets et plutôt farouches contrairement aux chevreuils qui eux sont déjà dans l’espace péri-urbain)

MACERVUS est un programme sur le cerf élaphe, avec le soutien de l' Office français de la biodiversité, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Commissariat Massif Central et la Fédération Nationale des Chasseurs.

