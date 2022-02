PHOTOS - Surf : belles vagues et grand soleil pour le Challenge La Nord à Hossegor

Le Rip Curl Challenge La Nord, célèbre compétition de surf dans le Sud-Ouest, a eu lieu ce mercredi 23 févier à Hossegor dans les Landes. Pro comme amateurs s'affrontent dans quatre séries sous un beau soleil et l'œil des curieux.

De belles vagues et un beau soleil à Hossegor ce mercredi pour le fameux Challenge La Nord, compétition bien connue des surfeurs de la côte landaise et basque. Les professionnels et amateurs se sont illustrés sur quatre séries, puis les trois meilleurs de chaque série rejoignent la finale en fin d'après-midi. Mais c'était aussi l'occasion pour les familles d'un bol d'air frais pour les vacances.

"C'était super, belles vagues, chaleur, c'était chouette ! réagit Hervé de Mimizan, tout essoufflé au sortir de l'eau. Moi ça fait deux trois ans que je fais cet évènement, cette année était encore une réussite. Ça aurait mérité d'être encore un petit peu plus gros, mais pour le commun des mortels c'était déjà des vagues où on peut se noyer, en moyenne 2,50m avec quelques séries un peu plus grosses."

Une des sorties des vacances

"La météo est avec nous, c'est génial pour les enfants ils sont dehors en plein air ils s'oxygènent, puis il y a la compet' c'est intéressant de connaître ce monde-là." sourit Virginie venue avec ses deux enfants.

De nombreux journalistes et médias sont mobilisés pour l'évènement. © Radio France - Mélanie Juvé

Les dates de la Rip Curl Challenge La Nord sont toujours connues au dernier moment. © Radio France - Mélanie Juvé