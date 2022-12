PHOTOS - Surprenante découverte de vestiges gallo-romains en centre-ville de Reims

Une rue et une maison gallo-romaines des IIe et IIIe siècles ont été découvertes début décembre dans le centre de Reims. Une découverte faite à l'occasion d'un chantier de construction d'un immeuble d'habitations situé aux numéros 11-13 de la rue Magdeleine, à deux pas du Centre des congrès et de la Vesle.

Vue aérienne du site sur lequel ont été découverts les vestiges gallo-romains. - D. Duda / Inrap

Une découverte assez inattendue pour les archéologues de l'Institut national de recherche archéologiques (Inrap). "C'est surprenant parce qu'on est loin du centre du Forum où sont généralement les maisons des dignitaires, puisque c'est le centre politique et religieux", explique Julie Léone, archéologue à l'Inrap.

Cette surprise nous en dit plus sur ce quartier romain dont les archéologues savaient finalement peu. "On est assez près de la Vesle qui, à l'époque, était navigable. C'est donc un pôle d'activité qui a permis l'implantation de gens plus aisés."

Des piliers et des fresques

Le caractère cossu de la bâtisse ne fait aucun doute, selon les archéologues, compte tenu de l'entrée marquée par la présence de deux importants piliers.

Au premier plan, à gauche de cette photo, on voit bien le vestige d'un pilier qui marque l'entrée de la bâtisse. © Radio France - Philippe Peyre

Autre indice, et non des moindres : la découverte de multiples fragments d'une grande fresque retrouvés sur le site, dont un avec l'inscription "Achille". "Il s'agit d'une mégalographie, donc les personnages sont représentés en taille réelle. C'est quelque chose de rare. Cette petite inscription nous indique une représentation mythologique d'Achille et en dit long sur le quartier où nous nous trouvons puisque nous sommes loin du centre, dans une zone ou nous connaissions assez peu l'urbanisme de la France romaine."

Parmi les multiples fragments de la fresque, ce morceau sur lequel l'inscription "Achille" a permis aux archéologues d'identifier qu'il s'agissait d'une représentation mythologique du héros de la guerre de Troie. - JJ Bigot / INRAP

Savoir patrimonial

Autant de découvertes précieuses pour le savoir autour de notre patrimoine local. "Pouvoir mettre au jour de nouveaux quartiers bien conservés et qui nous racontent un peu qui y vivaient, c'est important pour le patrimoine de tous les Champenois."

Les archéologues de l'Inrap ont encore une dizaine de jours pour récupérer le maximum de fragments de la fresque. "Et pouvoir la reconstituer comme un gigantesque puzzle", espère Julie Léone. Ils vont ensuite fouiller ce qu'il y a en dessous de ces vestiges. Ils pourraient aussi bien tomber sur des vestiges encore plus anciens, d'époques proches des romains, voire préhistoriques.