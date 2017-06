PHOTOS - Toulouse : des dizaines de milliers de personnes à la Marche des Fiertés

Il étaient des dizaines de milliers de personnes a bravé la chaleur écrasante qui s'abattait ce samedi sur Toulouse, pour défendre les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et inter-sexes.

Un défilé haut en couleurs contre les discriminations, comme pour toutes les Gay Pride toulousaines depuis 23 ans. "L'humanité, c'est la diversité" on pouvait lire sur l'une des nombreuses banderoles brandies. L'événement a d’abord brassé pas mal de monde dès 11 heures, place du Capitole, autour du village associatif de la Pride 2017 (dans les stands des associations partenaires – Act up, Aides, Alert (es), Amnesty internationale, Arc-en-ciel, Bi visible).

14:49, début de la Marche des Fiertés #GayPride à #Toulouse place du Capitole pic.twitter.com/0LheK77eBK — France Bleu Toulouse (@Bleu_Toulouse) June 10, 2017

Parti peu avant 15h, le cortège a ensuite emprunté le boulevard Lazare-Carnot, la rue de Metz pour revenir par la rue d’Alsace-Lorraine au Square de Gaulle. Sous un soleil de plomb, 30 °C au thermomètre, au son d'une musique techno et dans une ambiance très bon enfant.

Retour en images sur la Marche des Fiertés 2017 de Toulouse © Radio France - Stéphane Garcia

Le but de cette Marche était, comme chaque année, de réclamer plus de droits aux personnes LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et inter-sexes). Des droits, mais aussi des libertés, alors qu'en 2016 les actes de violences homophobes ont augmenté de 19,5%. Epoque où on les concentre dans des camps de concentration en Tchétchénie. Dans le cortège, beaucoup espèrent un changement d'état d'esprit général.

Un important service de sécurité, composé de policiers et de militaires, encadrait le cortège avec instruction de le garder compact.

