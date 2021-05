PHOTOS - "Tous en terrasse" : les premiers clients au rendez-vous dans les bars et restaurants de Moselle

Ce mercredi, France Bleu Lorraine est aux côtés des clients et des patrons de bars et de restaurants pour une matinée spéciale "Tous en terrasse" à l'occasion de leur réouverture partielle.

Après six mois et demi de fermetures à cause de la crise sanitaire, les bars et les restaurants peuvent à nouveau accueillir et servir les clients en terrasses ce mercredi 19 mai, pour la deuxième phase du déconfinement. France Bleu Lorraine vous propose une journée spéciale "Tous en terrasse" pour célébrer cette réouverture à vos côtés en Moselle.

Dans le quartier Gare de Metz, patrons et clients du Fox étaient sur le pont dès l'aurore. Parmi les premiers clients attablés devant un copieux petit déjeuner avec café vanille et confitures, Damien : "j'ai sauté du lit dès 4h du matin pour être au taquet !" Et après sa journée de travail, il ira profiter de la réouverture du Centre Pompidou Metz.

On l'a attendu pendant de longs mois. On a mis deux jours pour tout mettre en place avec nos équipes de choc. On a la banane, c'est juste un plaisir de demander : sur place ou à emporter ? Florian, gérant du Fox dans le quartier Gare à Metz

La terrasse sortie pour la première fois depuis plus de six mois devant le Fox dans le quartier Gare à Metz © Radio France - Magali Fichter

L'équipe du Fox, dans le quartier gare à Metz, au rendez-vous pour servir les premiers petits déjeuners © Radio France - Magali Fichter

Du côté de la place Saint-Jacques, l'ambiance est encore calme vers 7h30 : tout est prêt mais les clients ne se bousculent pas encore malgré une météo plus favorable qu'annoncée. Le Saint-Jacques et son patron M.Henri accueillent quelques habitués impatients de retrouver leur petit rituel matinale.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Réputé également pour ses soirées karaoké, le Saint-Jacques donne rendez-vous à ses clients-chanteurs jeudi à partir de 18h30, mais toujours en terrasse. "On poussera juste un peu moins le son" prévient M.Henri.

Jean Rottner et François Grosdidier au service

A la terrasse des Trappistes, place de Chambre, les clients ont eu la surprise d'être servis par des employés particuliers (et peu habitués à ce travail) : Jean Rottner et François Grosdidier ! Le président de la région Grand Est et le maire de Metz sont en campagne électorale et souhaitaient marquer à leur manière cette journée.

A l'abri des parasols à la terrasse des Trappistes sur la place de Chambre à Metz © Radio France - Magali Fichter

A Thionville, David Plez, le patron de l'Excelsior se dit "heureux" de cette journée qu'il vit comme une "libération". Il va profiter de l'obligation de réduire de moitié l'occupation de sa terrasse pour se "remettre dans le bain."

On est content d'avoir nos premiers clients, de les servir avec le sourire, c'est un grand bonheur

Les premiers thionvillois à la terrasse du 7ème Bar © Radio France - Flavien Logeard

Peu avant 9h, la place Anne Grommerch commence à se remplir. "Toute l'équipe est la, nous démarrons en pleine forme" s'enthousiasme Sébastien, le patron du Titanic qui met la dernière touche à sa terrasse. "Nous pouvons accueillir 100 personnes et nous espérons encore plus à la fin des restrictions."

Sébastien et son équipe mettent la dernière touche à la réouverture du Titanic à Thionville © Radio France - Flavien Logeard

Les bars et les restaurants ne sont pas les seuls à revivre ce mercredi. Musées et salles de spectacles peuvent également rouvrir, comme Le Gueulard Plus à Nilvange ou le Parc Explor Wendel de Petite-Roselle, invités de"Côté culture" avec Valérie Pierson sur France Bleu Lorraine.

Et ce soir, c'est "Tous au cinéma" entre 16h et 19h, en direct du cinéma le Klub à Metz avec Raffaël Marseglia pour la réouverture des cinémas.