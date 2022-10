PHOTOS -"Tous résilients face aux risques" : un nouveau PC de gestion de crise pour Orano Melox

Se préparer collectivement et sensibiliser la population aux risques naturels ou technologiques. C'est l'objectif de la journée "Tous résilients face aux risques" lancée ce jeudi par le ministère de la transition écologique, en parallèle avec la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes de l’ONU. L'usine Orano Melox située sur le site nucléaire de Marcoule à Chusclan en a profité pour présenter aux membres de la CLI (commission locale d'information) son futur PC de gestion de crise qui sera livré au premier semestre 2023. Construit sur le site de l'usine, le bâtiment en béton permettra à une trentaine de personnes de vivre en autonomie pendant 48 heures pour gérer une crise majeure. "Un séisme, un incendie ou un accident de criticité (réaction en chaine sur la matière nucléaire) détaille Florent Novain, directeur protection, sûreté, santé , sécurité et environnement à Orano Melox.

ⓘ Publicité

Un bâtiment qui doit résister à tout

Avant d'entrer dans le bâtiment construit aux normes antisismiques, une chicane en grillage surnommée la "cage à ours." "La fonction principale, c'est de protéger la porte blindée qui assure à la fois l'étanchéité, la tenue au feu, la tenue au séisme et qui ne permet pas l'intrusion de personnes extérieures" explique Olivier Mansot, gestionnaire de crise à Melox. C_ette "cage à ours permet également de protéger l'entrée de tout projectile de type barre en cas de séisme ou de tornade._" Au rez-de-chaussée du bâtiment, les systèmes d'électricité et de ventilation, des citernes d'eau, des armoires contenant le matériel de transmission et un local dans lequel sont entreposés de la nourriture et divers matériels. A l'étage, plusieurs salles pour accueillir un poste de commandement de direction, les ressources humaines et la communication. Une cuisine, des sanitaires et un dortoir complètent l'équipement.

Gérer une crise de manière autonome

Ce nouveau PC de gestion de crise a été conçu après la catastrophe de Fukushima. "Ce bâtiment a été construit pour prévenir et organiser toutes les situations de crise" détaille Florent Novain. Entièrement dédié à cette mission, le bâtiment a donc vocation à rester vide. Il sera toutefois utilisé pour des exercices réguliers, au cas où. Un cursus de formation des salariés est également déployé depuis plusieurs années pour agir en situation de crise. Présent sur place, Christophe Kirgo, le représentant de la Préfète du Gard rappelle que tous les habitants sont eux aussi acteurs de leur sécurité en cas de risques naturels ou technologiques." C'est très important que chacun ait en tête les réflexes qui peuvent sauver des vies, quelque soit la crise. Pas seulement pour le nucléaire, pour les inondations ou les incendies aussi. Il faut par exemple rester chez soi plutôt que sortir, se tenir informé en écoutant France Bleu Gard Lozère et avoir chez soi, une radio à piles, une lampe torche, une copie de ses papiers d'identité, un peu de nourriture, de l'eau, des médicaments, tout le nécessaire pour tenir 48 à 72 heures. Ca, ce sont les réflexes qui sauvent."

loading

Une "cage à ours" protège l'entrée du bâtiment © Radio France - Sylvie Duchesne

Les membres de la CLI devant le bâtiment qui abrite le nouveau PC de gestion de crise © Radio France - Sylvie Duchesne

Le bâtiment abrite une cuisine © Radio France - Sylvie Duchesne

La salle de commandement © Radio France - Sylvie Duchesne