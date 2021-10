PHOTOS - Un ancien mineur isolé réalise une fresque pour remercier le département de l'Hérault

Bella Bah, un jeune Guinéen de 19 ans, a dévoilé sa dernière œuvre, ce lundi 4 octobre 2021. Il a réalisé une fresque sur un mur du collège Joffre de Montpellier. C'est un cadeau pour le Département de l'Hérault, qu'il a souhaité remercier. Bella Bah est un ancien mineur isolé, arrivé à Montpellier en 2018, et qui a eu un parcours exemplaire.

Le flamant rose, symbole, pour Bella Bah, du Sud de la France et de la migration © Radio France - Clara GUICHON

Des crayons aux rouleaux

Bella Bah quitte la Guinée pour des raisons familiales. Il traverse le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne avant d'arriver en France. À Montpellier, le Département lui trouve une chambre d'hôtel. "Ce que j'ai demandé en premier, ce sont des crayons, du papier et des feuilles, raconte le jeune homme en souriant. J'avais une carte pour aller à la médiathèque. J'empruntais des BD puis je rentrais pour dessiner. Ca faisait passer le temps... Et c'est grâce à ça que j'en suis arrivé là", rit-il.

Ses dessins l'accompagnent ensuite dans des foyers, dans des internats puis dans son appartement, à côté de la gare de Montpellier. "C'est à partir de ce moment-là que je me suis senti libre, avoue-t-il. Certains mineurs avaient un appartement pour deux, d'autres se partageaient une chambre. Moi, j'avais mon appartement. Et je pouvais sortir et rentrer à l'heure que je voulais."

Il s'intègre rapidement et rejoint Line Up, une association montpelliéraine de street-art. Au lycée, il travaille consciencieusement. Il finit premier de sa classe et décroche un stade chez un sérigraphe à Baillargues, Anagraphis. Deux ans plus tard, il signe un contrat d'apprentissage.

Quand on est un migrant, il faut faire mieux que les autres - Bella Bah

Il puise sa motivation dans sa passion, mais aussi dans cette inquiétude de ne pas être à la hauteur du titre de séjour. "Tu te dis qu'il faut que ton dossier soit nickel, explique Bella Bah. Tu te dis qu'il faut que tu aies des bonnes notes, que tu fasses ci, que tu fasses ça, pour ta régularisation. Je ne pense pas avoir beaucoup beaucoup travaillé, ajoute-t-il avec modestie, mais je me suis donné oui. Après, c'est positif, ça t'oblige à repousser tes limites!" Aujourd'hui, il a un diplôme et un titre de séjour.

Bella Bah signe aujourd'hui de son vrai nom, par envie de rendre fière sa mère, celle qui lui a donné ce prénom © Radio France - Clara GUICHON

Bella Bah s'embarque dans une carrière d'artiste. Il peint des portraits et des fresques, dans des couleurs à la Andy Warhol. Pour remercier le Département, il a décidé de peindre un flamant rose. "Il y a deux significations, explique-t-il. D'abord, c'est l'oiseau du Sud de la France. Je l'ai découvert ici... Et puis, c'est un oiseau migrateur. C'est un peu moi..."

C'est le département qui a choisi l'endroit où serait réaliser cette fresque : un mur du collège Joffre de Montpellier, qui a une classe d'enfants migrants. De son bec souriant, le flamant rose veut aussi transmettre un message aux collégiens... "Il est très coloré, poursuit Bella Bah. Je ne voulais pas choisir une couleur de peau. J'ai demandé aux enfants qui passaient quelle était leur couleur préférée, et je l'ai ajoutée. Comme ça, tous peuvent s'y retrouver..."

Le reportage de France Bleu Hérault Copier

En 2021, le Département de l'Hérault compte 370 mineurs isolés. 5 à 10% d'entre eux commettent des délits. "Bella Bah n'est pas l'exception, juge Véronique Calueba, vice-présidente du département, déléguée aux solidarités, à l'enfance et à la famille. Il ne faut pas faire d'amalgame, au contraire. Lui expliquait qu'il fallait qu'il en fasse plus, à cause de la xénophobie."

Bella Bah réalisera une autre œuvre sur l'esplanade Charles-de-Gaulle, dans le cadre du sommet France-Afrique. Sans doute une fresque encore aussi colorée que son parcours si inspirant.