PHOTOS - Un calendrier des pompiers décalé à Villeneuve-lès-Avignon

Ne vous attendez pas aux traditionnelles photos de soldats du feu en action, cette année les pompiers de l'amicale de Villeneuve-lès-Avignon ont choisi l'humour pour leur calendrier 2021. "Ce sont des photomontages rigolos" pour contrer "une année 2020 un peu morose et morbide", précise le président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Villeneuve, Bruno Richard.

Sur les photos en question, les pompiers sont mis en scène sur des sites remarquables et monuments historiques de Villeneuve-lès-Avignon et Sauveterre, les deux villes défendues par la caserne : "Le Fort Saint-André, le pont du Royaume, le pôle culturel de Sauveterre etc."."On s'est bien amusé à faire ce calendrier, on veut faire plaisir aux gens alors on ne pouvait pas le jeter à la poubelle", ajoute Bruno Richard.

3.500 calendriers envoyés par la Poste

Le problème, c'est qu'en cette période de crise sanitaire, les pompiers ne pouvaient pas jusqu'à aujourd'hui faire l'habituel porte-à-porte pour la distribution de leur calendrier. Il a donc fallu s'adapter, et l'amicale de Villeneuve a choisi d'envoyer 3.500 calendriers aux habitants par la Poste. L'envoi de ces courriers est prévu à partir de lundi 7 décembre. A l'intérieur, les pompiers joignent une enveloppe de réponse affranchie "si toutefois les gens voulaient faire des dons". Un coût de 4.000 euros pour l'amicale.

Autre option, il est possible de faire un don en ligne via la page Facebook des pompiers de Villeneuve-lès-Avignon. Des calendriers seront également disponibles en mairie, dans certains commerces ou directement à la caserne. Chaque année, l'amicale de Villeneuve récolte environ 22.000 euros de dons grâce à cette distribution.

Photo du calendrier des pompiers 2021 de Villeneuve-lès-Avignon. - Amicale des pompiers de Villeneuve

Photo du calendrier des pompiers 2021 de Villeneuve-lès-Avignon. - Amicale des pompiers de Villeneuve

Photo du calendrier des pompiers 2021 de Villeneuve-lès-Avignon. - Amicale des pompiers de Villeneuve

Photo du calendrier des pompiers 2021 de Villeneuve-lès-Avignon. - Amicale des pompiers de Villeneuve