PHOTOS : Un exercice militaire géant au cœur de la Lorraine et de l'Alsace

Un territoire de 25 000 m², des groupuscules terroristes qui veulent prendre le pouvoir : c'est le scénario de l'exercice Chamborant, qui se déroule en ce moment dans le Grand Est. Il est à Chènevières, en Meurthe-et-Moselle, mais plus de 200 militaires de toute la région y participent.

Le scénario, extrêmement précis, a été élaboré pendant un an. Durant quinze jours, les militaires participant à l'exercice ne sont plus ni en Alsace, ni en Lorraine, mais en Balanie, un pays fictif où sévissent des groupuscules terroristes qu'il faut débusquer. L'idée, avec ce grand jeu de rôle, c'est de les préparer aux opérations extérieures.

Le territoire fictif de la Balanie © Radio France - Magali Fichter

C'est le 2e Régiment de hussards de Haguenau, en Alsace, qui est aux commandes : il est spécialisé dans le renseignement militaire en territoire hostile, à savoir "trouver l'adversaire, l'observer et deviner ce qu'il a en tête", explique le chef de corps, le colonel Millet. Mais des régiments des différentes composantes de l'armée participent aussi, venus d'Etain, dans la Meuse, d'Oberhoffen en Alsace ou encore Phalsbourg en Moselle. Et c'est au quartier Lasalle, à Chènevières, que se trouve le centre des opérations.

Des blindés légers et des camouflages... très efficaces ! © Radio France - Magali Fichter

Au beau milieu de la forêt, aux environs de Lunéville, on découvre une cache, d'où les "capteurs" peuvent observer les positions ennemies, et transmettre leurs moindres faits et gestes au centre.

L'intérieur de la cache construite par les "capteurs" © Radio France - Magali Fichter

Le camouflage est aussi très travaillé pour les militaires, qui transportent jusqu'à 70 kilos de matériel sur leur dos.

Cagoules et camouflage "feuillu" © Radio France - Magali Fichter

Le centre des opérations, le voici : c'est là que tous les renseignements sont centralisés et décortiqués. Ceux des capteurs, les informations recueillies auprès des indicateurs, et celles transmises par les drones. Une véritable fourmilière.

Le centre des opérations au quartier Lasalle, à Chènevières © Radio France - Magali Fichter

Si vous habitez dans le secteur de Lunéville, de Baccarat, ou encore de Blamont, vous risquez de voir plus de véhicules militaires que d'habitude, et plus rarement des scènes avec de faux terroristes. Pas de panique donc, de petits panneaux jaunes vous indiquent qu'il s'agit d'un exercice.