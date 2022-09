PHOTOS - Un hectare et demi de verdure en plein Toulon, découvrez le nouveau parc de la Loubière

Le parc de la Loubière a été inauguré ce mercredi à Toulon. D'une surface d'un hectare et demi, il compte notamment 250 arbres et 10.000 arbustes. Visite guidée en photos.

Des mois que les habitants du quartier attendaient avec impatience ce jour-là. Ca y est, il est arrivé. Le parc de la Loubière à Toulon, situé dans le quartier du même nom, a été inauguré ce mercredi, en présence notamment d'Hubert Falco, maire et président de la Métropole. Plusieurs centaines de personnes étaient également présentes pour l'occasion. Ce parc remplace une friche industrielle et pour que ce projet puisse voir le jour il a fallu dépolluer le site durant plusieurs mois et traiter 25.000 mètres cubes de terre, soit l'équivalent de 13 piscines olympiques.

D'une surface d'un hectare et demi, on y trouve :

250 arbres, dont un chêne liège des Maures

10.000 arbustes et vivaces

500 mètres carrés d'espaces de jeux pour enfants (de un à 12 ans)

Une rivière cascade

Des fontaines

Un miroir d'eau

L'entrée du parc de la Loubière à Toulon. © Radio France - Luc Chemla

Le parc est alimenté en eau par une source découverte durant les travaux

La consommation en eau du parc est alimentée en grande partie de manière autonome par la source Saint-Philip qui passe sous le parc. Cette source alimentait la ville jusqu'au XIXe siècle et a été retrouvée lors des travaux. Les eaux pluviales sont également récupérées dans deux bassins de rétention souterrains.

Le parc de la Loubière est autonome énergétiquement grâce aux panneaux photovoltaïques présents sur les toits des locaux techniques et la loge des gardiens.

Afin de célébrer l'inauguration du parc, des animations sont prévues pour les enfants toute la journée du samedi, 17 septembre. Depuis ce jeudi, le parc est ouvert tous les jours de 8h à 21h l'été et de 8h à 19h l'hiver. Au total, la ville de Toulon compte 84 parcs, squares et jardins, 15.000 arbres et 516 hectares d'espaces verts communaux, dont 140 hectares aménagés en zone urbaine.

Visite guidée du parc en photos

Une allée du parc de la Loubière. © Radio France - Luc Chemla

Le parc possède 500 m2 d'espaces jeux pour enfants. © Radio France - Luc Chemla

L'allée principale du parc de la Loubière © Radio France - Luc Chemla

