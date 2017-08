PHOTOS | Un "hôtel pour chats" à Jurançon

Pendant les vacances, les animaux de compagnie restent souvent seuls à la maison. Mais maintenant, eux-aussi peuvent partir en vacances : un "hôtel pour chat" les accueille à Jurançon. Cela permet de lutter contre les risques d'abandons d'animaux, en hausse cet été selon la SPA.

C'est un hôtel un peu particulier, bien caché entre les arbres à Jurançon. Ses clients ne sont pas habituels : des chats, venus ici pour profiter de la quiétude des lieux....et pour permettre à leurs maîtres de partir tranquillement en vacances. Il a été créé il y a cinq ans par Sabrina Artaud. D'abord situé à Rebenacq, il est depuis un an installé à Jurançon, dans un espace rénové spécialement pour nos amis à quatre pattes.

Chambres individuelles ou collectives

Les chats ont donc tout confort : protégé par des clôtures, ils peuvent aller dehors. Ils peuvent également rester au chaud à l'intérieur, protégés par des poêles qui donnent la chaleur nécessaires. Certains chats ont même droit à leur chambre individuelle. "Surtout lorsqu'ils ont des maladies, comme des problèmes rénaux, ou encore lorsqu'ils ont des problèmes de comportement. C'est 5% des chats que nous avons reçus" signale-t-elle.

Un poêle pour réchauffer les chats est placé dans la pièce centrale et dans les chambres individuelles © Radio France - Mickaël Chailloux

Sa capacité maximale est de 25 chats, pour l'instant. Durant ces vacances, elle a en a accueilli 15, soit 60% de remplissage. "Notre but c'est que les chats partent vraiment en vacances. Un chat n'est pas un chien, on ne peut pas le déplacer comme on veut. Donc on met tout en place pour qu'ils aient le moins de stress possible" raconte Sabrina Artaud. Pour cette passionnée des animaux, c'est un peu comme "une grande colonie de vacances" : "ils jouent à la souris, ils voient les copains, se font des connaissances, avec parfois des coups de blues sans papa ni maman, mais on les caresse et ça va mieux" sourit Sabrina Artaud.

Winnie est un peu timide au premier abord, mais s'approche quand même de ses congénères © Radio France - Mickaël Chailloux

La pension accueille des chats européens et des chats de race © Radio France - Mickaël Chailloux

Lutter contre les abandons

Parfois, Sabrina recueille aussi des jeunes chats abandonnés, comme Mac Blue. Ce chat, noir et blanc, a été retrouvé près du Mcdo de Lescar, seul, cinq semaines après sa naissance sous 40 degrés. Cela reste encore exceptionnel, mais son initiative permet de lutter contre les abandons, en permettant à des familles de garder leurs animaux. En France,

"Lorsqu'une personne est hospitalisée, on nous confie aussi quelques chats. Ils restent d'une journée à six mois. Lorsqu'il y a des gros problèmes de santé, on prend le relais, on les amène se faire vacciner"

Certains dorment dans leurs cages de transports au chaud, d'autres préfèrent les couvertures placés dans la maison © Radio France - Mickaël Chailloux

Sabrina a installé son environnement pour le bien-être des chats : des huiles essentielles et des phéromones parfument leur espace de vie. Audrey, originaire de Sauvignon, dépose dès qu'elle a des vacances ses deux chats chez Sabrina, car comme cela, "ils sont en sécurité". Et même s'ils "'boudent" un peu lorsque le retour à la maison arrive, ses chats sont quand même heureux. "C'est mieux de les voir là que triste à la maison" confie Audrey. L'hôtel pour chat, une véritable cure de bonheur !

