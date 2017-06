PHOTOS - Un millier de personnes dans les rues de Grenoble pour la Marche des fiertés !

Ils étaient 1300 selon la police à défiler samedi après-midi dans les rues de Grenoble. C'était la 4e édition de la Marche des Fiertés. Un événement pour exprimer la diversité de l’identité LGBT - Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres - et réclamer une égalité des droits.

Le Jardin de ville à Grenoble s'est transformé en un véritable petit village samedi après-midi. Dans tous ses recoins, des drapeaux arc-en-ciel, symbole de la lutte du mouvement LGBT pour une égalité des droits. Des chars, prêts à tourner dans les rues de la ville, enceintes poussées au maximum. Plusieurs stands et animations proposées par plus de 15 associations de la région. Et surtout, 1300 personnes selon la police : des gays, des lesbiennes, des travestis, des transgenres... et aussi des hétérosexuels. Tous sont venus réclamer l'égalité des droits, le respect et la tolérance.

La tête de cortège et cette banderole réclamant de toute urgence "Respect, égalité et tolérance" © Radio France - Julien Morin

"Je pense qu'à Grenoble, dans certains quartiers, il ne vaut mieux pas être pédé, il ne vaut mieux pas être lesbienne, en tout cas, il ne vaut mieux pas le montrer" - Soeur Lolarosa du couvent des Traboules à Lyon

Cette édition 2017 avait lieu quelques jours après les débordements de l'animateur télé Cyril Hanouna : dans l'une de ses émissions, il avait piégé un jeune homosexuel. De nombreuses pancartes faisaient également référence au génocide d'homosexuels mis en place en Tchétchénie. Les participants à la marche ont même lancé un "signal d'alarme" en s'allongeant sur la place Victor Hugo, pour rappeler les exactions commises à l'encontre des homosexuels dans le monde.

Valentin et Blanche brandissent ces pancartes © Radio France - Julien Morin

"Dumbledore est gay... et il va nous aider à chasser des mages noirs en Tchétchénie" - inscription sur des pancartes sorties par des manifestants

Le cortège est parti du Jardin de ville à 14h30. Il a ensuite emprunté les rues piétonnes sous le regard souvent amusé des passants. Musique techno à fond, drapeaux arc-en-ciel flottant dans les airs. Deux heures plus tard, ils ont rejoint le Jardin de ville, accompagnés dans leur marche par la pluie.