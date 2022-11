PHOTOS - Un monument pour rendre hommage aux morts et disparus alsaciens et mosellans à Schirmeck

C'est un projet très attendu qui a été dévoilé ce mardi par la Région Grand Est, le projet de monument mémoriel de Schirmeck, pour rendre hommage aux morts et disparus alsaciens et mosellans de la seconde guerre mondiale.

Le nom de près de 40 000 Alsaciens et Mosellans

C'est l'agence Benoit Zeimett Architecte qui a été retenu. Elle a collaboré avec Scénographia et la muséographe Martine Thomas-Bourgneuf. Le bâtiment se veut "immersif et interactif". Les noms de près de 40 000 Alsaciens et Mosellans morts durant la seconde guerre mondiale défileront sur une paroi. Les engagés volontaires dans les forces nazies sont exclus.

Il y aura des photographies, des documents d'archives ainsi qu'un espace de recueillement à l'extérieur. Le bâtiment se situera au bas de la colline, à proximité de l'étang.

Une ouverture prévue en 2024

Le monument, dont le coût est estimé à 1,88 millions d'euros devrait ouvrir ses portes en 2024 pour les 80 ans de la libération. On ne connait pas encore sa dénomination.