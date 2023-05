PHOTOS - Un nouveau panneau installé au sommet du Ventoux

Les cyclistes et visiteurs pourront de nouveau se photographier au pied du panneau.

Les cyclistes et visiteurs du sommet du Ventoux vont de nouveau pouvoir immortaliser leur passage au sommet sous le fameux panneau indiquant l'altitude ! Ce panneau avait été dérobé il y a quelques semaine, et les agents du département de Vaucluse viennent d'en installer un tout neuf. L'opération a eu lieu ce mardi matin, par 2°C et sous un vent à 150 km/h.

Comme le précédent, ce nouveau panneau indique "Sommet du Ventoux, Alt 1910m". Dans un message diffusé sur Facebook, le maire de Bédoin, Alain Constant, appelle les visiteurs au civisme. "Si nous pouvons comprendre tout l’intérêt que portent « certains collectionneurs » passionnés par notre territoire, subtiliser le bien public porte atteinte au travail des agents des services départementaux et engendre des coûts supportés par les vauclusiens", écrit-il.