PHOTOS - Un premier bâtiment sort de terre sur le site du futur SDIS de la Mayenne à Saint-Berthevin

La première pierre de la future direction du SDIS de la Mayenne a été posée symboliquement ce mardi par le Préfet de la Mayenne, le colonel des pompiers, et le président du conseil Départemental. Mais les travaux ont déjà commencé depuis quatre mois. Ils doivent être terminés le 21 décembre 2018.

La direction du SDIS de la Mayenne, le Service Départemental d'Incendie et de Secours, aura son nouveau site flambant neuf fin 2018. Les travaux ont commencé mi juillet, à côté de la caserne de Saint-Berthevin, chemin de l'Églanière. Si tout va bien, la livraison est prévue le 21 décembre 2018.

Le chantier de la future direction du SDIS de la Mayenne à Saint-Berthevin. © Radio France - Charlotte Coutard

La première pierre a été posée symboliquement ce mardi 7 novembre par le colonel des pompiers de la Mayenne, le Préfet et le président du conseil Départemental.

A quoi va service ce bâtiment ?

Ce bâtiment regroupera des services actuellement répartis sur quatre sites de la ville de Laval. "L'objectif de ce bâtiment, c'est de regrouper l'ensemble des services de l'État major du département. Nous avons aujourd'hui des locaux qui nous sont mis à disposition au collège Jacques Monod à Laval, pour le service formation par exemple, ou alors le service de santé, qui actuellement est dans un appartement pour faire des visites médicales. Les locaux actuels deviennent exigus, et il est temps d'avoir cet outil moderne qui correspond à nos besoins", détaille le colonel Marc Horeau, le patron des pompiers de la Mayenne.

"Ce sera un ensemble cohérent avec une unité opérationnelle, le siège de l'État major et les plateaux techniques" - Colonel Marc Horeau.

"Le centre de secours principal de Laval reste à son emplacement actuel rue Messmer", précise le colonel, "par contre vous aurez ici à Saint-Berthevin le centre de traitement des appels au 18 et au 112, l’ensemble des appels arriveront sur le site de Saint-Berthevin. Vous aurez tous les services supports, que ce soit les services de santé et de secours médical, la formation, les ressources humaines, et l'État major sur ce site de Saint-Berthevin. Nous sommes également à côté du centre de secours de Saint-Berthevin, donc cela fait un ensemble cohérent avec une unité opérationnelle, le siège de l'État major, et les plateaux techniques", ajoute Marc Horeau.

Le colonel des pompiers de la Mayenne Marc Horeau. © Radio France - Charlotte Coutard

Les travaux avancent bien

Une petite dizaine d'ouvriers s'activent en ce moment sur le chantier. "Tout ce qui est réseaux souterrains est en partie fait, il reste quelques réseaux à passer. Tous les réseaux d'évacuations sont posés aussi. On est dans le timing", explique Bruno Renouard, du bureau d'étude Otéis.

Les ouvriers ont commence le gros oeuvre. © Radio France - Charlotte Coutard

Un premier bâtiment, au fond, commence à sortir de terre. "Ce sera le bâtiment de stockage, dans lequel il y aura le stockage habillement à gauche, et tout ce qui est véhicules à droite. C'est l'entrepôt. En ce moment les ouvriers sont en train de couler les voiles béton, qui vont donc cerner la totalité du bâtiment. C'est un bâtiment de structure assez simple, avec des murs assez hauts. Il y aura une charpente métallique qui va couvrir le tout", détaille Thierry Mostini, l'architecte. "Dans le deuxième bâtiment, il y aura des bureaux, donc ce sera plus sophistiqué".

Les réseaux sont presque finis. © Radio France - Charlotte Coutard

L'ensemble des deux bâtiments fera environ 3.000m². La livraison du chantier est prévue le 21 décembre 2018, et les pompiers prendront possession des locaux début 2019. Le bâtiment va coûter près de 6 millions d'euros, financés en grande partie par le département, pour près de 4 millions d'euros. Le reste par les communes.

Le plan du futur SDIS de la Mayenne. © Radio France - Charlotte Coutard