PHOTOS - un service d'archives pour conserver la mémoire des pompiers de Vaucluse

Vaucluse, France

C'est une mission essentielle et peu connue des Services d'Incendie et de Secours : collecter et conserver les archives relatives à la vie des casernes. Chaque jour en effet, l'activité des pompiers génèrent un volume de documents à conserver dans des conditions définies par la Loi. Il peut s'agir de documents administratifs (la carrière des agents, les achats de matériel, les budgets etc) ou opérationnels (les rapports rédigés à la suite de chaque intervention sur le terrain.)

Tous ces documents sont d'abord triés, stockés puis archivés en fonction de leur intérêt. En Vaucluse, un bâtiment ultra moderne et adapté à la conservation des archives recueille l'ensemble de ces éléments. Il a été construit à proximité de la caserne de Fontcouverte à Avignon. Il se double d'un centre de documentation où les pompiers peuvent venir s'informer sur tous les sujets qui les concernent.

Garder une trace du passé pour mieux préparer l'avenir

Sur les étagères du Pôle Archives Documentation du SDIS Vaucluse, des milliers de dossiers mais aussi des photographies, des objets, des instruments de musique, du matériel ancien etc. "Conserver tous ces documents aide les pompiers à mieux connaitre les risques et à comprendre comment les prévenir. Leur examen permet aussi de faire évoluer les normes en anticipant les risques rencontrés lors d'accidents sur les nouveaux équipements comme les panneaux solaires ou les trottinettes" explique Mélanie Venger archiviste au SDIS 84.

Le Pôle Archives-Documentation des pompiers de Vaucluse : le reportage de Daniel Morin Copier

Mélanie Venger archiviste : "Nous avons des documents, des plans mais aussi des objets..." Copier

Plongée au cœur des archives des pompiers de Vaucluse... © Radio France - Daniel Morin

Des milliers de rapports suite aux interventions sur le terrain... © Radio France - Daniel Morin

Des instruments de musique utilisés par les fanfares des pompiers... © Radio France - Daniel Morin

Des partitions musicales... © Radio France - Daniel Morin

Des fanions... © Radio France - Daniel Morin

Des photographies d'intervention. Ici lors des inondations catastrophiques de 1992 © Radio France - Association Mémoire - cliché Ange Esposito