PHOTOS - une association d'Avignon lance une collecte pour reconstruire trois bibliothèques à Beyrouth

Dans la capitale libanaise détruite par la terrible explosion du 4 août dernier, tout n'est qu'urgences. Il en est une dont on parle peu depuis la catastrophe et qui touche pourtant à l'âme des habitants : la culture. La ville disposait d'un important réseau de bibliothèques publiques gérées par l'association Assabil, une organisation non gouvernementale qui oeuvre pour l'accès à la culture pour tous. Elles étaient fréquentées par des dizaines de milliers d'adultes et d'enfants chaque année et de toutes les confessions religieuses. Il n'en reste plus rien ou presque comme en témoignent ces images.

On a besoin de s'accrocher à la culture pour retrouver l'espoir" : Jihad Darwiche

C'est pour aider à la reconstruction de ces équipements culturels essentiels, que l'association Djéliya Internationale -basée elle à Avignon- a décidé de lancer un appel aux dons. "Savoir qu'on est pas seul au monde dans ces moments difficiles, c'est une nécessité absolue de développer les échanges" explique Bernard Charbonnier le président de l'association entouré du conteur libanais Jihad Darwiche et de Latif Déhy, tous deux membres de cette association culturelle de solidarité internationale entre le Nord et le Sud. L'association d'Avignon en appelle donc à la générosité des vauclusiens mais aussi des collectivités locales. "Le Vaucluse est une terre de culture et de festivals, nous espérons pouvoir ainsi tisser des liens pour redonner du souffle et de l'espoir au peuple libanais" résume Latif Déhy.

Pour participer à la reconstruction des bibliothèques détruites à Beyrouth, envoyez vos dons (chèques ou virements bancaires) à l'association Djéliya Internationale "solidarité Beyrouth", 12 avenue Saint-Ruf, Entrée D2, 84000 Avignon. L'argent sera entièrement reversé à l'association Assabil au Liban.

Solidarité avec les bibliothèques de Beyrouth : le reportage de Daniel Morin Copier

Les dégâts sont très importants - Association Assabil

La structure des bâtiments a beaucoup souffert - Association Assabil

Un énorme chantier de nettoyage en vue - Association Assabil