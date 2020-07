PHOTOS : Une Avignonnaise en colère contre l'état des pistes cyclables

Depuis quelques mois, Marie-Thérèse Largillier emprunte fréquemment la piste cyclable du chemin du Lavarin pour descendre vers la Durance. L'Avignnonaise de 84 ans avait arrêté le vélo pendant quelques années. La reprise a été décevante en découvrant l'état de la route.

Branchages, arbustes et ronces sur la piste cyclable

Depuis le déconfinement, la cycliste constate un amoncellement de la végétation, empêchant de profiter des balades. Cette semaine, c'est munie de son sécateur que Marie-Thérèse est partie en vélo. "J'ai coupé ce qui était indispensable pour pouvoir passer et surtout pour ne pas crever de pneus. J'en ai crevés deux fois de suite il y a quelques jours à cause des épines de ronces séchées et j'ai même été blessée au bras", détaille la citadine.

Au niveau des ronds-points, l'état des pistes cyclables et pédestres empêche même de voir si une personne arrive dans l'autre sens . En quelques heures, la cycliste, déterminée, a coupé des dizaines de branchages sur le long de la route longeant l'hôpital. A certains endroits, la présence massive de végétation oblige les cyclistes à rouler sur la voie réservée aux piétons.

Une lettre adressée à la mairie

"Entretenez quand même ! ", s'exclame Marie-Thérèse Largillier. Elle a adressée cette semaine une lettre à la mairie d'Avignon, demandant un meilleur entretien des pistes cyclables. Mais la végétation n'est pas le seul problème des voies cyclables : "En Courtine, il y a des décharges sauvages qui sont épouvantables. Et c'est pareil sur le chemin pour aller à la gare TGV."

Munie de son sécateur, Marie-Thérèse Largillier a coupé les branches empiétant sur la voie. © Radio France - Pauline Weiss

Sur certaines pistes cyclables, la présence massive de végétation oblige les cyclistes à aller sur la voie pédestre. © Radio France - Pauline Weiss

Les ronces séchées peuvent être dangereuses pour les vélos avec des épines pouvant crever les pneus. © Radio France - Pauline Weiss