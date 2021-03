PHOTOS - Une centaine de femmes manifeste à Dijon, sans hommes, pour les droits des femmes

C'est tambour battant et panneaux en main qu'une centaine de femmes a manifesté dans les rues de Dijon (Côte-d'Or), samedi 6 mars 2021. Le cortège est parti de la place du Théâtre vers 14 heures, sans hommes dedans. "La non-mixité ça permet de créer un endroit sécurisé pour les personnes qui sont incluses là-dedans. Ça nous permet d'être entre personnes qui vivent les mêmes oppressions et de pas se sentir potentiellement menacés par quelqu'un qui, même s'il se prétend gentil, peut nous oppresser", lance Maya, 23 ans.

Une centaine de femmes a manifesté pour l'égalité des droits femmes-hommes à Dijon (Côte-d'Or). © Radio France - Cédric Hermel

Et les hommes en marge du cortège interrogés par France Bleu Bourgogne acceptent ce choix. "Je pense que c'est à respecter. C'est très bien que les femmes s'organisent entre elles, puissent porter leurs revendications parce que je pense qu'elles sont le mieux placées pour le faire. Ça a un intérêt de le faire", affirme Bernard, la trentaine. "C'est normal que les femmes manifestent pour ce qu'elles souhaitent", ajoute Jean-Philippe, 55 ans.

Un cortège rythmé par le bruit des tambours et des chants

Un seul homme a été aperçu dans le cortège qui est parti de la place du Théâtre pour rallier la place de la République. Le tout au son de chants féministes et de tambours pendant plus d'une heure. "Ça a une symbolique vu qu'on est resté trop longtemps dans le silence vis-à-vis des féminicides, etc. C'est pour dire on ne se taira pas. On est là et tant qu'on est pas entendues, on continuera d'hurler et de faire du bruit dans les rues", crie Soraya, 17 ans.

"Tant qu'on est pas entendues, on continuera d'hurler et de faire du bruit dans les rues", Soraya, 17 ans

Le cortège s'est, au final, mélangé avec celui des participants à une manifestive, place de la République, vers 15h30.

