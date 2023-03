PHOTOS - Une centaine de lycéens de Saint-Jean-du-Gard mobilisés contre la réforme des retraites

Avant la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites de jeudi, les lycéens gardois de Saint-Jean-du-Gard sont mobilisés ce mercredi entre 9h et 12h30. Ils sont entre 100 et 150 rassemblés devant le lycée hôtelier Marie-Curie. Munis de pancartes, ils bloquent l'accès avec des bancs, des poubelles, des draps "Je suis dégoûté de ce qui va arriver à mes parents et grands-parents. Je ne veux pas qu'ils travaillent plus longtemps", raconte Zoé, lycéenne. Elle assure en avoir parlé à ses parents et ils lui ont dit "de ne pas faire de zèle mais ils sont pour le blocage".

