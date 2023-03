PHOTOS - Une centaine de manifestants sur le Pont-du-Gard pour protester contre la réforme des retraites

"On lâche rien", scande l'intersyndicale gardoise ce mercredi matin depuis le Pont-du-Gard. Entre 100 et 150 personnes sont mobilisées avec des fumigènes et des banderoles qu'ils ont déployées. "Les cheminots nîmois ne battront pas en retraite", peut-on lire sur l'une d'entre elles. Les syndicats nationaux qui seront pourtant reçus à Matignon pour un rendez-vous prévu en début de semaine prochaine. Ils se sont initialement rassemblés pour dénoncer "la discrimination syndicale" dont ferait part l'un des employés de l'entreprise qui gère le Pont-du-Gard. D'après la CGT, il aurait reçu "une convocation à un entretien préalable à sanction".

ⓘ Publicité

Les manifestants sont entre 100 et 150 ce mercredi matin. © Radio France - Grégory Jullian