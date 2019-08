PHOTOS - Une centaine de personnes marchent contre le projet de carrière à Audun-le-Tiche

Audun-le-Tiche, France

En ce dimanche matin, 130 personnes se sont mobilisées contre le projet de carrière d'Audun-le-Tiche. Dans le cortège, il y avait de nombreux riverains, mais également des élus locaux opposés à la carrière ou encore des membres de l'association "Non à la carrière d'Audun-le-Tiche" qui a vu le jour dès les premiers balbutiements de ce projet en 2014. Tous se rejoignent notamment sur des arguments écologiques.

Le site de la carrière a accueilli les premiers camions cette semaine. © Radio France - Arthur Blanc

Un regain de mobilisation suite à l'arrivée cette semaine des premiers camions sur le site de 33 hectares. Gilles Destremont, le maire d'Aumetz, commune voisine, avait alors organisé une réunion pour organiser l'opposition. "Dans le nord lorrain, nous avions des mines de fer", confie-t-il. "Qui pourra me faire croire qu'il n'y aura pas d'impact au bout de 30 ans d'exploitations et l'explosion de dynamite plusieurs fois par semaine ?"

Gilles Destremont, maire d'Aumetz, se lamente devant la liste des différents déchets qui pourront se trouver sur le site. © Radio France - Arthur Blanc

La manifestation s'est alors rendue directement sur place, pour constater les premiers chantiers et réaffirmer la position des opposants. Parmi lesquels, Gauthier qui "habite juste là à 200 mètres". "A Audun-le-Tiche, il n'y a pas beaucoup de projets et lorsqu''il y en a, ils ne sont pas écologique."

Un point de vue confirmé par Jean-Louis Martin, qui connait parfaitement les lieux pour y avoir été directeur technique des mines jusqu'au début des années 2000. "En dessous, il y a une mine ancienne qui est un accès à une réserve d'eau. A l'époque, l'administration nous a demandé de dépolluer de sorte que cette réserve soit exploitable après quelques années. Et aujourd'hui, on va creuser vers les galeries. Donc on va fragiliser tout l'ensemble avec des risques d'infiltration de produits toxiques dans l'eau."

Les manifestants devant le permis d'exploitation. © Radio France - Arthur Blanc

Sarah Boumedine, une conseillère municipale d'opposition à Audun-le-Tiche, est également de la partie. Selon elle, le dialogue n'est plus possible en conseil municipal pour empêcher ce projet. Ce qu'elle regrette, car selon elle, il n'y a pas que sa commune qui est concernée. "Nous avons les galeries d'eau qui vont jusqu'au val de Fensch et Thionville qui risquent d'être polluées, donc on est inquiet."

D'autant que la départementale 16 qui longe le site est empruntée par 17 000 véhicules quotidiennement qui quittent ou rejoignent le Luxembourg. "C'est la deuxième porte d'entrée de Moselle sur le Luxembourg. Imaginez la centaine de camions qui peut s'insérer dans la circulation", conclut Gilles Destremont. Sarah Boumedine confirme. "On a fait déjà un barrage filtrant en début d'année, et on a fait un bouchon qui allait jusqu'à Luxembourg-Ville."