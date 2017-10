PHOTOS. Une centaine de Roms expulsés d'un hangar à Marseille mardi matin

Une centaine de Roms dont 52 enfants ont été expulsés mardi matin d'un hangar dans le 10e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône), à la veille de la trêve hivernale.

Une centaine de Roms dont 52 enfants ont été expulsés mardi matin d'un hangar dans le 10e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône), par six cordons de CRS, à la veille de la trêve hivernale a constaté France Bleu Provence.

Des associations assistaient les familles de Roms © Radio France - Corrine Blotin

Plusieurs associations dont Médecins du Monde étaient aux côtés des familles mardi matin et ont entonnné "La Marseillaise" lors de l'intervention des CRS. L'évacuation s'est déroulée dans le calme mais Carole Godard membre de l'association Rencontres Tziganes, déplore un déploiement de policiers "*_terrible pour des familles qui sont remises à la rue* et auxquelles on ne propose rien, à part quelques nuits d'hôtels pour les plus vulnérables_".

Six cordons de CRS déployés pour évacuer le squat © Radio France - Corrine Blotin

Ces familles occupaient un hangar dans le quartier de la Capelette, rue Gustave Eiffel depuis le mois de juillet après l'évacuation du plus grand squat de Marseille à Marseille (15e) et attendaient leur expulsion ce mardi après un arrêté rendu . Une partie avait décidé de quitter les lieux avant l'évacuation. Le bâtiment appartient à la Soléam, société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine de Marseille.

"Une évacuation devenue inéluctable" (Marie-Emmanuelle Assion)

Pour la préfète à l'égalité des chances dans les Bouches-du-Rhône, Marie-Emmanuelle Assidon, cette évacuation était devenue "inéluctable". Deux décisions de justice ont été rendues ces dernières semaines.