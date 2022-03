PHOTOS - Une cinquantaine d'Ukrainiens accueillis à Limoges et hébergés à l'EPHAD Marcel-Faure

Le bus blanc a jeté l'ancre vers 19 heures ce mercredi soir. A son bord, plusieurs dizaines d'Ukrainiens, qui sortent du transport, devant des caméras et des officiels, dont la préfète de Haute-Vienne Fabienne Balussou et le maire de Limoges Emile-Roger Lombertie. Peu avant, les bénévoles de la Croix-Rouge s'activaient encore pour que tout soit prêt. Des écriteaux qui mêlent la langue de Molière et le dialecte cyrillique ukrainien sont affichés un peu partout dans les espaces.

Le panonceau "Administration" écrit en Ukrainien à l'entrée de l'EPHAD Marcel-Faure de Limoges © Radio France - Mickaël Chailloux

A leur arrivée, les Ukrainiens, les traits fatigués par leur long voyage, s'assoient dans la salle commune. De l'eau et des madeleines en chocolat sont sur les tables. Beaucoup restent encore debout, dont une jeune femme ne lâchant pas une cage de transport à l'intérieur de laquelle on peut discerner un petit chat "Bienvenue à Limoges" scande Emile-Roger Lombertie, qui enchaîne avec un discours de bienvenue traduit par une interprète qui se tient à ses côtés. Les Ukrainiens écoutent, certains hochent la tête à l'évocation de leur repos. Les consignes sont répétées, puis le directeur des opérations de la Croix Rouge Paul Razgallah les invitent à venir chacun leur tour à l'appel de leur nom à l'accueil pour les formalités d'usage.

Les Ukrainiens assis dans la salle commune de restauration © Radio France - Mickaël Chailloux

"Je suis très reconnaissante à la France"

Devant l'espace administratif, Darya, 26 ans, raconte son périple, depuis Kiev, la capitale, en passant par la Pologne, l'Allemagne et Paris. Bien que pas encore dans sa chambre, la jeune femme se sent déjà très heureuse. "On est très à l'aise, s'exclame-t-elle devant les yeux de sa maman, et très reconnaissant envers le gouvernement français pour tous ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont fait pour nous mettre à l'aise, à tout les monde dans la foule qui nous ont adressé du soutiens, les forces de l'ordre qui nous ont fait nous enregistrés vite...j'ai presque envie de tweeter à votre président pour lui dire merci" souligne en riant Darya.

Un sourire qui reste quand même très inquiet pour son pays. "Notre esprit et notre âme est toujours en Ukraine. On est heureux d'être là, en sécurité, mais on espère quand même que ça se terminera rapidement dans notre pays."

Un suivi médical et administratif ce jeudi

"On ressent vraiment la fatigue chez eux, j'espère qu'ils passeront une bonne nuit, mais c'est bien parti pour." Le soulagement se lit aussi sur le visage de Paul Razgallah. "Ca a été beaucoup de préparation, rappelle le bénévole à la Croix Rouge, plusieurs chambres sont préparées selon les compositions familiales que l'on connaît depuis quelques temps déjà. On a un espace enfant et on trouve des solutions pour les animaux de compagnie."

L'espace pour les enfants © Radio France - Mickaël Chailloux

Des bénévoles assureront la permanence la nuit et la journée. Ce jeudi, après une nuit de repos méritée, ce sera une autre journée. Après avoir rempli leurs questionnaires médicaux, ils seront évalués par des médecins de la Croix Rouge, une équipe mobile de psychiatrie et précarité du CHS Esquirol. Ils pourront également voir le centre anti-tuberculose du CHU de Limoges.

Une première visite devant les bénévoles de la Croix Rouge © Radio France - Mickaël Chailloux

"Je suis fier d'être Limougeaud et de tous les Limougeauds" s'exclamait Emile-Roger Lombertie ce mercredi soir. "Tout ce qui a été fait l'a été pour qu'ils soient accueillis dans les meilleures conditions possibles. Quand je vois ce qui a été fait, je suis fier d'être maire de Limoges" dit-il, même s'il sait que tout est encore à faire.

L'accompagnement devra être permanent, d'abord de manière sanitaire rappelle l'ancien médecin, mais aussi sur l'école et l'apprentissage du français. "Il faut les aider à apprendre le français rapidement, pour que ce soit un événement positif pour eux. Quand vous partagez les mêmes mots, vous apprenez le même langage, même avec des accents différents. Vous réapprenez à espérer." Ce mercredi soir, c'est une petite bouteille d'espoir qui a été lancée envers le peuple ukranien.