PHOTOS - Une cinquantaine de Gilets Jaunes rassemblés devant le centre des finances publiques de Laval

"Par mesure de sécurité, le bâtiment restera fermé jusqu'à nouvel ordre" pouvait-on lire sur une affichette, placardée sur la vitre du centre des finances publiques, à la cité administrative de Laval. Le centre a fermé ses portes et baissé le rideau ce lundi toute la journée, car une cinquantaine de Gilets Jaunes mayennais ont manifesté sur le parking.

Ils sont venus de tout le département, de La Gravelle, Saint-Berthevin, Craon ou encore Évron, toujours mobilisés, un mois après la première mobilisation du 17 novembre. Mais désormais, la principale revendication pour beaucoup de Gilets Jaunes mayennais, c'est la mise en place du RIC, le Référendum d'Initiative Citoyenne.

Pour faire entendre ces revendications, un gilet jaune a été désigné porte parole mayennais par 80 gilets jaunes réunis il y a quelques jours à Saint-Berthevin, mais cette élection ne convient pas à tout le monde.

"Pendant qu'on est là, il n'y a pas d'argent qui rentre, on s'est fait voir, et on le fera autant qu'il faudra". Reportage France Bleu Mayenne

"Mon droit de manifester est de plus en plus restreint, et ça ça me mets vraiment en colère. On a le droit de se faire entendre".