PHOTOS - Une concertation lancée pour le futur revêtement de la place de la Comédie à Montpellier

La ville de Montpellier lance une concertation sur le futur revêtement de la place de la Comédie. Quatre échantillons de pierres en granit A, B, C et D ont été installés près du bassin. Les votes sont ouverts jusqu'au 20 août.

À quoi va ressembler le sol de la future place de la Comédie ? Depuis ce jeudi vous pouvez donner votre avis. Une concertation a été lancée par la mairie de Montpellier sur internet jusqu'au 20 août. Quatre échantillons A, B, C et D ont été installés Le nouveau revêtement de la place emblématique sera entièrement rénové d'ici fin 2025 dans le cadre d'un vaste plan de réhabilitation. La pierre de calcaire laissera place à de la pierre en granit, plus robuste et moins glissante.

"Un sol est toujours en adéquation avec les façades donc je pense qu'il faut des couleurs plus chaudes. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi des granits méditerranéens qui viennent du Portugal ou d'Espagne. il faut rester dans l'esprit montpelliérain", détaille Henri Bava de l'agence TER. Le maître d'oeuvre de la rénovation de la Comédie évoque un sol "chaleureux, clair et chaud".

Les Montpelliérains peuvent voter jusqu'au 20 août sur le futur revêtement de la place de la Comédie © Radio France - Romain Berchet

