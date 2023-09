PHOTOS - Une dizaine de milliers de personnes réunies pour les 30 ans de la Pride à Marseille

Ils étaient une dizaine de milliers de personnes réunies ce dimanche pour la marche des fiertés à Marseille, paillettes dans la barbe, drapeau LGBTQIA+ sur les épaules, pancartes portées à bout de bras.

La Pride de Marseille fête cette année son 30e anniversaire sous le thème "Indivisibles". Un moyen d'insister sur la convergence des luttes notamment contre l'homophobie et la transphobie.

Le char principal de la Pride de Marseille. © Radio France - Juliette Pierron

Valentin et Tommy : "Ici, on peut s'embrasser et se tenir la main"

Pour Valentin et Tommy, venus de Trets, la Pride c'est très important : "Ici, on peut s'embrasser, se tenir la main, explique Tommy. Son copain ajoute, en rigolant : "Comme des personnes normales ! Sans regard ni jugement !". Car ce n'est pas encore le cas à Marseille ou dans les autres grandes villes, racontent-ils : "On peut se prendre des remarques, des "regarde les pédés" etc .. On est très mal à l'aise en public. Malheureusement on ne se comporte jamais comme un couple. C'est pour ça que la Pride est très importante, on peut être visibles et fiers."

Une des nombreuses pancartes aux couleurs de l'arc-en-ciel aperçues pendant la marche à Marseille. © Radio France - Juliette Pierron

"L'essentiel, c'est que mon fils soit heureux"

Adrien, un jeune homme trans de 18 ans est venu avec sa maman Christelle de Berre-l'Etang. C'est leur première participation à tous les deux. "Je suis plus épanouie que jamais, affirme Adrien. Je sais que j'ai énormément de chance d'avoir ma mère à mes côtés. Ce n'est pas tous les parents qui soutiennent leurs enfants."

loading

Adrien, jeune homme transgenre de 18 ans (à droite) et sa maman Christelle. C'est leur première participation à la Pride de Marseille. © Radio France - Juliette Pierron

Pour Christelle, c'est une aberration : "Je ne comprends pas comment on peut ne pas soutenir. C'est mon enfant, il est vivant, il est heureux, j'ai de la chance. C'est pour ça qu'on fait des enfants : les voir épanouis." Elle ne cache pas que ça a été difficile au début : "Psychologiquement, ça demande du temps. Il faut accepter, mais le cerveau est fait pour ça. Il s'adapte à tout. L'essentiel, c'est que mon fils soit heureux."

A l'occasion de ses 30 ans, la Pride publie une liste de 102 revendications . Parmi elles, une politique de santé publique sur les risques liés aux IST et à l'usage de drogues, la régularisation des personnes LGBTQIA migrantes, l'ouverture de la PMA pour toutes et tous ou encore une meilleure formation du personnel de santé aux LGBTI-phobies.