PHOTOS | Une falaise sécurisée sur le halage près de Moulay, après un éboulement

Depuis le mois d'octobre, vous l'avez peut-être constaté, le chemin de halage est fermé au sud de Moulay, près de Mayenne. La faute à un éboulement de pierres qui bloque le passage. Dans ce secteur une falaise s'effrite au bord de la rivière. La société Ouest Accro, missionnée par le conseil départemental, a donc jusqu'au 1er juillet pour casser les morceaux de falaises qui menace de tomber et la sécuriser avec du grillage.

Avec le confinement, la fermeture temporaire de cette partie du halage n'était pas gênante car peu de monde l'empruntait. Mais les vélos et les amoureux de ballades sont de retour. Les travaux sont devenus plus urgent. Le maire de Moulay, Frédéric Bordelais l'a très bien constaté récemment. "Le jeudi de l'Ascension beaucoup de cyclistes ont été bloqués au pied de la grille. Ils ont donc découvert les joies des pentes et des côtes ardues de Moulay" sourit l'élu. Une déviation par la route a en effet été mise en place.

Les cordistes de Ouest Accro sur une falaise près de Moulay en Mayenne © Radio France - Martin Cotta

200 tonnes de pierre tombées !

La falaise en question, qui se dresse à 25 mètres de hauteur par rapport à la rivière, se situe sur le terrain de l'hôtel-Restaurant de la Marjolaine, dont Jean-Marie Chapin est propriétaire. "Ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur mon activité car le coronavirus est arrivé et peu de clients arrivent du halage. En revanche, si le département ne m'avait pas aidé les conséquences auraient été catastrophiques. Je n'avais plus qu'à fermer la boutique" explique-t-il. Le conseil départemental de la Mayenne règle la facture : près de 300 mille euros.

Quatre cordistes purgent actuellement la falaise, dont Jean Anderson le chef de chantier pour la société Ouest Accro. "On a fait de la purge oui pour enlever les éléments instables et par la suite on va venir mettre une protection avec des grillages par-dessus et des forages de confortement" précise le professionnel. Avec ses collègues ils ont fait tomber pas moins de 200 tonnes de pierres avant de sécuriser la falaise.