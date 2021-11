PHOTOS : une famille du Territoire de Belfort se met déjà aux couleurs de Noël

Halloween à peine passé, que Noël frappe déjà à la porte de certaines familles. A Offemont, dans le Territoire de Belfort, un couple et leurs enfants raffolent tellement de cette fête qu'ils ont déjà décoré leur jardin. Quand on aime, on n'attend pas !

Jennifer, Jonathan et leurs enfants, Lou (4 ans) et Julien (9 ans), ont déjà décoré leur jardin aux couleurs de Noël

Dans les magasins, même dans les décorations de certaines villes, tout est déjà en place pour nous emmener plus vite que prévu au 24 décembre. Et dans certaines familles, on a aussi pris les devants en se mettant dès la mi-novembre aux couleurs de Noël. C'est le cas à Offemont (à côté de Belfort) chez Jennifer et Jonathan et leurs enfants (Lou 4 ans et Julien 9 ans) où le rouge et blanc s'invite un peu partout dans le jardin. Peluches, sapins, guirlandes, et décos en tous genres, chez Jennifer, Noël, c'est dès le mois de novembre.

C'est surtout de nuit que les décorations attirent le regard des passants - Jennifer Saucy

"Pour faire plaisir à nos enfants, mais aussi aux passants qui aiment contempler ce jardin illuminé aux couleurs de Noël" explique la jeune femme de 35 ans. "C'est pour garder une âme d'enfant, et si on commence aussi tôt, c'est pour en profiter un maximum". Voilà ce qui motive Jonathan et sa famille.

La terrasse est déjà bien décorée (plus de place pour y manger !) © Radio France - Hervé Blanchard

Avec une telle décoration, impossible que le Père Noël ne passe pas dans la famille de Jonathan et Jennifer. Rendez-vous est pris pour le 24 décembre. En attendant, place à la décoration de l'intérieur de la maison, et à l'arrivée prochaine du calendrier de l'Avent, véritable coup d'envoi des festivités de fin d'année. Le couple prévoit d'enlever les décorations autour du 10 janvier, pour remettre ça à Pâques !

Impossible que le Père Noël ne trouve pas son chemin vers la cheminée de la maison de Jennifer et Jonathan © Radio France - Hervé Blanchard