PHOTOS : Une foule impressionnante dés le premier jour de la Feria de Béziers

Combien seront-ils cette année à venir à la feria de Béziers ? Sans aucun doute plus nombreux que l'an passé si l'on en croit certains professionnels. Les indicateurs sont plutôt bons, laissait entendre à France Bleu Hérault, Pierre Castoldi le sous-préfet de Béziers. Plus de 830 000 afficionados sont venus à l'édition 2022. Elle était déjà un très bon cru.

La capitale biterroise est-elle en mesure alors de faire aussi bien que les fêtes de Bayonne. Un record de fréquentation. Au moins 1,3 million de festayres ont participé à cet événement 26 au 30 juillet dernier. Quoi qu'il en soit "nous devrions flirter avec le million de visiteurs" assure le maire Robert Ménard qui a lancé officiellement ce vendredi soir à 21h30, l'ouverture de la feria de Béziers au pied du théâtre avec le Pregon devant une foule importante de spectateurs

Mais bien avant le coup d'envoi de cette nouvelle édition il y avait déjà une foule immense dans le périmètre des Arènes de Béziers pour assister non seulement au défilé de la Vierge jusque dans les arènes à l'occasion de la messe.

"Bienvenue dans le midi. Dans notre midi Ce midi chaleureux"- Robert Ménard

"Ce soir et pendant cinq jours et cinq nuits, nous allons faire la fête, faire la fête comme nous avons envie de faire la fête. Une fête qui ne plaira pas forcément aux pisse-froids des salons parisiens. Parce qu’ici, on célèbre la vie, selon nos coutumes, nos traditions, notre manière de penser ! Que cela leur plaise ou non ! Rappelez-vous, il y a quelques mois, une poignée de députés a essayé d’interdire, oui d’interdire la corrida. Ces animalistes de pacotille voulaient nous imposer leurs goûts, leur façon de voir. Ces animalistes de pacotille qui imaginent qu’un toro est un ours en peluche !

"Si on les laissait faire, le processus n’aurait pas de fin"-Robert Ménard

"On a parfaitement le droit de ne pas aimer la corrida. Mais on n’a pas le droit de l’interdire" rajoute Robert Ménard. "Qu’on aime ou pas la corrida, l’interdire, comme ça, d’un trait de plume, c’est une atteinte à notre culture, à nos racines. Après ça, ils interdiraient les courses camarguaises, la chasse, la pêche, et les barbecues trop virils ! On croirait que c’est fini mais ensuite viendrait le tour des défilés de la Vierge, et pourquoi pas des crèches de Noël ! Oui, nous sommes heureux et fiers d’être en Languedoc, dans cette magnifique province de France. Nous sommes ravis de vous accueillir, vous qui venez d’ailleurs, d’autres provinces ou de l’étranger pour vibrer à notre Féria. Durant ces cinq jours et ces cinq nuits, nous allons communier dans les mêmes rires, dans la même joie, dans les mêmes émotions. Rouge comme nos combats. Bleu comme notre ciel du midi. Rouge et bleu comme le drapeau de Béziers ! Je déclare ouverte la Féria 2023 ! Vive la féria ! Vive Béziers !"

Feria de Beziers 2023 © Radio France - Stéfane Pocher

Aux quatre coins de la ville il y en a pour tous les goûts avec des festivités qui commencent dès 11h le matin

Et pendant que certains assistaient à l'office religieux dans les Arènes à 19h00, les aficionados étaient déjà très très nombreux dans les bodegas et casetas aux rythmes des peñas et bandas tout au long de l'immense avenue Saint-Saëns qui mène jusqu'aux allées Paul Riquet. Une foule inhabituelle rarement vu d'après certains professionnels le jour même de l'ouverture de la feria

