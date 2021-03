PHOTOS : une marche pour le climat à Nîmes

Ils ne demandaient qu'une chose les 4 à 500 manifestants ce dimanche 28 mars dans les rues de Nîmes, entre la Maison Carrée et la Préfecture. Ils voulaient que la loi climat reprenne les 149 propositions de la Commission citoyenne. Ni plus, ni moins.

Tous disaient la même chose. Ils étaient environ 400 à marcher dans les rues de Nîmes ce dimanche entre la Maison Carrée et la Préfecture, mais tous avaient pour une même revendication : "les 149 propositions de la Commission citoyenne". Que ces propositions soient reprises par les parlementaires qui ce lundi commencent à débattre de la loi climat. "Ces propositions devaient être reprises sans filtre selon les mots du président de la République, dit Jacques de l'association Nîmes en transition. Il s'est autorisé trois jokers, le problème c'est que maintenant des jokers il en a plein les poches, il en a plein les manches... faut arrêter de jouer avec un type qui a des jokers plein les poches."

Tous demandent des changements. Même s'ils sont contraignants. Nicolas a trois enfants, il est inquiet pour leur avenir. Ce militant de Citoyen pour le climat veut plus d'ambition. Et il le demande aux députés et sénateurs : "il faut passer à la vitesse supérieure."

L'habitat, l'agriculture, les transports, l'énergie, les déchets... la liste est longue de tous les changements à faire pour limiter le réchauffement climatique mais ces changements, les manifestants les veulent, et vite. Une des pancartes portée par Émeline, jeune lycéenne le disait. On y voyait une terre avec un slogan : "changement clima-tic-tac-tic-tac", comme une banale horloge, ou comme une machine infernale déjà enclenchée.

Le long du parcours, des affiches posées par le mouvement Attac © Radio France - Philippe Thomain