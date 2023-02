PHOTOS - Une nouvelle "domus" romaine mis au jour à Villevieille

C'est sur un terrain où doit être construite une future maison, Chemin du Mas Portalier à Villevieille que les archéologues de l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) ont lancé début janvier un nouveau chantier de fouilles. Après le diagnostic réalisé en octobre 2002 qui avait révélé des vestiges datés de l'Antiquité, ces fouilles confirment l'existence d'un quartier occupé entre le 1er siècle avant notre ère jusqu'au 2e siècle de notre ère. Elles ont notamment permis de mettre au jour une "domus" romaine luxueuse. "On a des sols qui sont quasi intacts détaille Olivier Mignot, le responsable du chantier pour l'INRAP. Ils sont très bien conservés puisqu'on a jusqu'à pratiquement 40 cm d'élévation avec les peintures murales en place." Sur l'un des sols, un "emblema", un espace d'un mètre carré sur lequel étaient disposées des petites tesselles pour former un décor géométrique ou avec un personnage sous la forme de mosaïques. Un décor aujourd'hui disparu. "Pour ce qui est des autres fonctions des espaces, ça va être assez compliqué poursuit Olivier Mignot. Même si on n'a pas l'emplacement des chambres, certains éléments nous laissent penser qu'il y aurait pu y avoir un étage."

"Le passé de Villevieille ne se résume pas à l'Antiquité"

Cette "domus " n'est pas le seul vestige découvert sur le chaniter. La partie nord de la parcelle est occupée par un édifice de plus de 20 m2 construit avec de larges blocs de pierre de tailles. On y voit également un rue empierrée large d'au moins 3m50. Elle aurait été utilisée sur une longue période et subi des transformations. Autant d'éléments qui permettent aux archéologues d'affirmer que Villevieille était déjà un gros bourg dès l'Antiquité. "C'était une agglomération secondaire qui dépendait de Nîmes explique Philippe Cayn, délégué au directeur scientifique et technique de l'INRAP. Une agglo assez riche, probablement dotée d'une enceinte. Une véritable petite ville avec des rues, des maisons. Certaines luxueuses. Le passé de Villevieille ne se résume pas à l'Antiquité. Il prend naissance dès le néolithique (2500 ans avant notre ère) où on a des traces de fréquentation. Il y en a d'autres au moment de l'Age du fer entre le 6e et le 4e siècle avant J.C. Mais c'est vrai que les vestiges les plus nombreux datent de l'Antiquité et du Moyen-Age." Une autre "domus" datant du 1er siècle avait déjà été découverte il y a quelques années sur le site des Terriers. Le public peut, depuis, découvrir l'histoire de ses habitants lors d'une balade sonore "in situ". On peut aussi la découvrir sur le site villevieilleantique.fr . Les fouilles réalisées actuellement s'achèveront à la mi mars.

Olivier Mignot de l'INRAP montre l'endroit où se trouvait l'"emblema" © Radio France - Sylvie Duchesne

Les fouilles ont mis au jour une rue empierrée - INRAP

Sur le site, un édifice construit avec des blocs de pierre de taille © Radio France - Sylvie Duchesne

Un petit élément en bronze découvert lors des fouilles © Radio France - Sylvie Duchesne

Une vue aérienne du chantier de fouilles - INRAP

