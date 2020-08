PHOTOS : une innovation en montagne, un hôtel conçu avec des modules en bois au Corbier en Maurienne

Le chantier de "l’étoile des Sybelles" s’achève au Corbier, en Maurienne (Savoie), c’est une illustration de la grandeur et de la démesure de l'économie du ski. Cet hôtel est le premier construit avec des modules en bois, des modules qui sont en fait les chambres, la cuisine, la salle de bain, déjà tout équipés. C'est comme une construction de Légo à assembler. Parmi les avantages : le gain de temps et une démarche qui s'inscrit dans une démarche environnementale selon les promoteurs.

Un des derniers module de la résidence, au pied de la grue © Radio France - Anabelle Gallotti

Le module vient s'installer au 8éme étage. A l'intérieur : un salon © Radio France - Anabelle Gallotti

Et le module - salon rejoint le reste de l'appartement ! © Radio France - Anabelle Gallotti

A l'intérieur du module : tout est déjà en place, les luminaires ainsi que la robinetterie par exemple © Radio France - Anabelle Gallotti

Et voilà la chambre de cet appartement au ski pas comme les autres © Radio France - Anabelle Gallotti

Une construction unique en son genre

"C'est tout simplement impressionnant" Copier

Selon les constructeurs il s’agit d’une première en Europe, en montagne. « La fabrication hors-site et l’utilisation de matériaux renouvelables ont permis de réaliser une économie de 30% d’émission de CO2, par rapport à une construction classique explique le groupe Maulin.Ski à l’origine du projet. «les modules construits en usine en région Auvergne Rhône-Alpes ont permis une réduction de 30 à 40% des déchets ».

Le bâtiment de 10 000 m2 se développe sur 8 étages et abrite 99 appartements et suites. Sa construction est constituée de 310 modules bois et comporte aussi des salons, des salles d’animation, des espaces de bien-être et de remise en forme et un espace aquatique."