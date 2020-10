PHOTOS - Une nouvelle vie pour l'ancien hôtel du Louvre à Nîmes

Les travaux de rénovation de l'ancien hôtel du Louvre, interrompus pendant le confinement, ont repris, square de la Couronne à Nîmes. Une trentaine d'ouvriers œuvrent chaque jour sur le chantier mené par l'entreprise RCB. Le bâtiment, construit au 18e siècle était fermé depuis 2003. Il abritait à cette époque quelques logements et le cinéma Vox. Inscrit à l'inventaire au titre des monuments historiques, une étude architecturale a dû être menée pour conserver au maximum ses éléments d'origine. "Les anciennes chambres ont dégagé des plafonds exceptionnels explique l'architecte Nathalie D'Artigues, des moulures et des menuiseries tout en hauteur, donc on a de très beaux volumes qu'on a adaptés en fonction des trouvailles." Tout l'existant va donc être conservé confirme Romain Chabanel, le PDG de RCB, l'entreprise qui mène les travaux. "Ce sera des sols en "barres" de Nîmes ou des plafonds en staff moulurés. La façade restera également dans son jus pour redonner la clarté qu'elle avait dans le temps."

17 logements, du studio au T3

Au total, ce sont 17 logements qui seront construits, du studio au T3. Ils devraient être livrés fin juillet 2021. 19 autres logements seront ensuite construits à la place de l'ancien cinéma Vox, adjacent. "Par chance, les grandes salles qui se trouvaient à l'arrière n'ont pas trop ruiné le bâtiment historique précise Nathalie D'Artigues . Aujourd'hui, tout est en friches et enchevêtré avec des charpentes métalliques et beaucoup d'amiante. 19 logements et des parking souterrains seront construits à cet endroit." Tous les lots ont d'ores et déjà été vendus...

L'ancienne entrée de l'hôtel © Radio France - Sylvie Duchesne

Les moulures des plafonds seront conservées © Radio France - Sylvie Duchesne