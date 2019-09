PHOTOS – Une quarantaine de gilets jaunes investissent le marché de Montbrison

Montbrison, France

Distribution de tracts, signature de pétitions, l’été est passé, mais les gilets jaunes de la Loire veulent relancer le mouvement, comme un peu partout en France. En tête de cortège, trois gilets jaunes tiennent une grande banderole : "On ne lâche rien". Le mégaphone est dans les mains de Maïté, une professeure de français de 41 ans : "Non, on n’a pas quitté notre gilet jaune cet été. On a continué. On est parti en manif dans toute la France. On s’appelle la résistance."

Une quarantaine de gilets jaunes investissent le marché de Montbrison © Radio France - Victor Vasseur

Après une pause cet été, Hervé est fière de remettre son gilet jaune pour manifester : "Je l’ai gardé dans ma tête tout l’été. Et je n’allais pas arrêter malgré l’été. Grâce aux gilets jaunes, le peuple se reparle. C'est ce que l’on avait perdu il y a plusieurs années."

Appel à une manifestation nationale à Lyon

Les gilets jaunes sont de retour dans la rue, avec un constat. Selon eux, rien n'a changé : "Tout a augmenté, on nous a fait croire des choses, mais c’est faux." Un autre manifestant ajoute : "On parle de milliards d’euros que l’on aurait versés aux gilets jaunes. Franchement, j’aimerai que l’on fasse le décompte."

Malgré tout, il n’est pas question de baisser les bras conclu Julien, originaire de Montbrison : "Septembre, octobre, novembre, on ne lâchera pas, jusqu’à que Macron lâche."

Ces gilets jaunes ligériens comptent se retrouver le week-end prochain à Lyon pour manifester. Un appel à une manifestation nationale est lancé.

