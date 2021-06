PHOTOS - Une Sardine de 32 mètres de long échouée au pied de Notre-Dame de la Garde à Marseille

Une sardine peut toujours en cacher une autre à Marseille. Après la légendaire Sardine qui a bloqué le Vieux-Port en 1780, en voici une autre : dans le 7e arrondissement au pied du Boulevard Tellene. La fameuse Sardine imaginée parl'artiste Sardo Marsiho (Sardine de Marseille en provençal) a pris place en version XXL sur une esplanade sous forme de fresque. Celle-ci mesure 32 mètres de long, 14 de large et colorée : bleu, blanc et rouge. Et c'est depuis Notre-Dame de la Garde qu'elle s'admire le plus ou sans doute aussi en haut de l'immeuble au pied duquel elle a été réalisée.

La "Sardine" est visible depuis Notre-Dame de la Garde. © Radio France - Romain Perich

Vous connaissez déjà sans doute cette célèbre sardine que l'artiste décline sur des vêtements, des objets, des tableaux ou encore des autocollants. La voici donc en version géante. Pour la réaliser il a fallu 5 jours de travail et 60 litres de peinture.

La fresque de la "Sardine" a été réalisée en 5 jours. © Radio France - Romain Perich