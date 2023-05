PHOTOS- Une Vauclusienne sacrée Meilleure Ouvrière de France en poissonnerie

Les résultats sont tombés lundi 24 avril, ce jour-là, Eulalie Rus apprend qu'elle est sacrée Meilleure Ouvrière de France "ça a été une vraie surprise, j'ai été très émue", raconte-t-elle dans sa poissonnerie à l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse). Poissonnière depuis 5 ans seulement, Eulalie a obtenue le titre de MOF, qu'elle considère comme le graal, au terme d'une épreuve qui a duré plus de 7 heures à Boulogne-sur-Mer. Six semaines avant l'épreuve, les candidats ont reçu leur thème et avaient le temps de travailler dessus. Cette année l'épreuve était sur le thème de Jules Verne, une thématique qui a inspiré Eulalie. "J'avais fait un décor qui ressemblait à un récif coralien sur un support miroir, qui permettait de donner de la profondeur au décor et d'observer les poissons sous toutes les facettes." Un décor qu'elle a créé de toute pièce et qu'elle a accessoirisé :"j'avais réutilisé des nasses à poulpes et des caisses d'huîtres sur lesquelles je posais des coquilles d'oursins, ou de Saint-Jacques. Je souhaitais faire un décor riche et profond qui invite au voyage et à l'imaginaire."

"Le col bleu blanc rouge c'est une fierté et une responsabilité"

Elle et trois autres lauréats ont obtenu cette distinction, ils étaient 40 à concourir au départ. Un titre qu'elle gardera à vie et dont elle est particulièrement fière, car à 35 ans, Eulalie Rus a un parcours atypique. "Avant j'étais courtier en assurance et chargée de clientèle pour les risques industriels et entreprises de bâtiments, donc rien à voir ! Mais j'avais l'idée de me lancer dans la poissonnerie depuis pas mal de temps et un soir j'ai eu un déclic, je me suis dit que je voulais le faire." Maintenant qu'elle a obtenu cette distinction, Eulalie est fière, mais pour elle, le col bleu blanc rouge, cela représente aussi une responsabilité. "On porte quand même le savoir-faire artisanal français, il faut honorer cette distinction. Pour moi, c'est à la fois une fin et le départ de quelque chose de bien plus grand. Ce titre on l'a pour toute notre vie et maintenant pour moi l'étape suivante c'est de transmettre, former les futurs MOF de demain et surtout de valoriser notre profession." Pour recevoir sa médaille et la fameuse veste avec le col bleu blanc rouge, Eulalie Rus doit encore patienter un peu. La cérémonie officielle se déroulera le 20 juin à la Sorbonne, avec tous les MOF de France.

Réalisation d'Elodie Rus lors de la finale. - Agence la belle vie

Images de poisson découpé par Elodie Rus lors de la finale. - "Agence la belle vie"