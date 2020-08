PHOTOS - "Urpeko ondarea", à la recherche des vestiges sous-marins de la côte basque

Durant une semaine, les associations Itsas Begia et Insub ont mené des fouilles archéologiques sous-marines au large de la baie de Txingudi. Objectif du programme transfrontalier "Urpeko ondarea" : dresser une cartographie et mettre en valeur tout un patrimoine immergé méconnu.

Saviez-vous que les eaux de la côte basque abritent quelques trésors ? Des amphores de l'antiquité romaine, des pièces d'artilleries datant de plusieurs siècles, d'immenses ancres de bateau, et peut-être, quelques épaves... C'est tout ce patrimoine auquel s'intéresse le programme transfrontalier "Urpeko ondarea" (le patrimoine sous-marin).

Initié en 2018 par les associations Itsas Begia (basée à Saint-Jean-de-Luz), et INSUB (basée à Donostia / Saint-Sébastien), ce projet a pour but d'inspecter les vestiges archéologiques sous-marins de la côte basque, avant de les cartographier et dresser un inventaire. C'est la première fois que deux associations situées de part et d'autres de la frontière coopèrent ainsi dans un cadre scientifique, pour mener de telles recherches à l'échelle du Pays basque. Lancé avec l'aval du Ministère de la Culture, le projet est soutenu financièrement par diverses collectivités, dont le département des Pyrénées-Atlantiques et la Diputacion du Gipuzkoa.

Ce jeudi 30 juillet, deux plongeurs archéologues se sont immergés au large d'Hendaye, dans le but précis de photographier une ancre de bateau. © Radio France - Andde Irosbehere

De précédentes recherches entreprises par Itsas Begia en baie de Saint-Jean-de-Luz avaient permis de mettre au jour plusieurs canons du XVIIè siècle, mais aussi les vestiges d'un voilier anglais qui avait coulé en 1882. Cette fois-ci, la nouvelle campagne de fouilles qui s'achevait ce samedi 1er août se concentrait sur la baie de Txingudi.

Epaulés par des bénévoles et notamment la SNSM, plusieurs archéologues-plongeurs se sont rendus dans des eaux dont la France et l'Espagne se partagent la souveraineté. A partir de recherches ethnographiques et de précieux témoignages recueillis auprès d'anciens plongeurs, ils se sont notamment rendus dans une zone où seraient cachées plusieurs ancres de bateau.

"Tous ces vestiges matériels sont très fragiles, et si on ne fait pas ce travail aujourd'hui, cette partie de l'histoire disparaîtra pour toujours", raconte David Alonso Vega, archéologue, plongeur professionnel, et membre de l'association Itsas Begia. "Ça va nous permettre de comprendre les relations entre l'homme et la mer, depuis la préhistoire, et documenter une partie des actions humaines : les batailles, les guerres, les naufrages, la chasse à la baleine, les voies commerciales ... tellement de choses qu'on pourrait raconter à partir des vestiges qui sont sous l'eau ! Cousteau disait : "l'homme protège tout ce qu'il aime", mais pour aimer, d'abord il faut connaître. On est dans cette démarche-là : on aimerait faire connaître l'importance de l'histoire qui est submergée dans notre littoral."

Euskal Herriko ondare bat ezagutu eta baloratu

Orain arte inoiz ikertua izan den ondare baten bila doazte ikerlariak. Maria Intxaustegi, itsaspeko arkeologoa da, nabigatzailea baita ere eta INSUB elkarteko arkeologia saileko zuzendaria. "Aurkitu duguna da, Erromatar, Erdi-Aroko eta aro modernoko aztarnak. Horrek esan nahi du badia honetan aktibitate asko egon zala."..."Garrantzitsua da jakitea uretara joaten garela bainan benetazko ikerkuntza lana gero etortzen dala. Material honekin, jakin behar dugu nundik datorren, zer esan nahi duen ... Gure helburua da jakitea zer dagoen itsas-azpian. Nahiz eta ez ikusi, hor dagoela jakin behar da."

Au large d'Hendaye et Fontarrabie, de nombreux trésors sommeillent sous l'eau ... © Radio France - Andde Irosbehere

Les nombreux autres vestiges trouvés sont pour l'instant tenus secrets par les archéologues. "Mais nous avons retrouvé des vestiges de l'époque romaine, du Moyen-Âge, et de l'époque moderne". Tout cela va désormais faire l'objet de l'une étude pour les contextualiser. Les résultats de ces fouilles seront probablement connus et dévoilés d'ici un an.