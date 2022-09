PHOTOS - Vaison-la-Romaine commémore les 30 ans des inondations du 22 septembre 1992

Des dizaines de personnes, élus, autorités et Vaisonnais.e.s, ont rendu hommage ce jeudi aux victimes des inondations meurtrières du 22 septembre 1992 à Vaison-la-Romaine (Vaucluse).

Ce jeudi était une journée d'hommages et de souvenir à Vaison-la-Romaine, 30 ans jour pour jour après les inondations meurtrières du 22 septembre 1992. Trois cérémonies étaient organisées dans la matinée : d'abord sur le site où se trouvait le camping 'À cœur joie', emporté par l'Ouvèze, puis sur le Pont Romain, et enfin là où se trouvait le lotissement Théos, complètement balayé par la rivière.

Des lieux symboliques

Ces lieux ont été choisis parce que le camping 'À cœur joie' et le lotissement Théos sont les lieux où il y eu le plus de victimes. Et le Pont Romain car c'est un symbole de la ville, explique le maire de Vaison, Jean-François Périlhou : "C'est le symbole d'une résistance : il peut se passer quoi que ce soit, ce pont résiste à tout".

Des gerbes ont été déposées par les élus et les autorités, et La Marseillaise a été entonnée. Puis les élus et la préfète du département ont pris la parole sur le site du lotissement Théos où une quinzaine de personnes sont mortes lors des inondations de 1992. La journée s'est terminée par une messe en hommage aux victimes à la cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth.

La première cérémonie a eu lieu sur le site du camping À cœur joie, ici avec la préfète de Vaucluse Violaine Démaret. © Radio France - Adèle Bossard

La deuxième cérémonie, sur le Pont romain. © Radio France - Adèle Bossard

