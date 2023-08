PHOTOS - Vallabrègues vit à nouveau au rythme du festival européen de la vannerie

C'est une institution à Vallabrègues. Le festival européen de la vannerie a ouvert ses portes ce samedi matin. "On attendait son retour depuis quatre ans. À cause du covid et du manque de bénévoles, il avait été mis en sommeil" lance Mathilde, venue spécialement de Montpellier dans l'Hérault. Les 40 exposants dont 26 vanniers sont réunis dans un village situé derrière les arènes de la commune. Originaire de Cucuron dans le Vaucluse, Gabriel est vannier à plein temps depuis 2018. Sa spécialité, c'est la vannerie sur arceau. "Je commence par fabriquer le squelette du panier, puis j'ajoute de l'osier" explique-t-il. Autour de lui, les curieux sont admiratifs. "C'est de l'art. C'est le plaisir des yeux" s'exclame Jean-Louis. "C'est agréable de retrouver des objets qui allient tradition, artisan, excellent et esthétique" affirme Sybille.

ⓘ Publicité

Gabriel, vannier © Radio France - GJ

La vannerie, un marché porteur

Certains visiteurs craquent devant ces créations en osier. "J'ai acheté un panier en forme de pince à linge. J'aime les produits authentiques fabriqués avec les mains. Ça change des produits en plastique" précise Marie-Dominique. Et peu importe s'il coûte 50 euros. "Le prix, ce n'est pas un critère. Pour moi, c'est la qualité du travail qui compte. La vannière a passé près de trois heures pour le concevoir. C'est normal qu'elle soit récompensée" dit-elle. Et le marché de la vannerie se porte bien. "On voit désormais dans les magazines de mode de la vannerie sur chaque plan de travail. C'est tendance. Il n'est pas rare aujourd'hui de décorer une maison avec de la vannerie" reconnaît Régis Colin, vannier et meilleur ouvrier de France depuis quelques semaines.

Paniers en osier © Radio France - GJ

Panier en osier © Radio France

La vannerie qui séduit également de plus en plus les plus grands maroquiniers français. "La vannerie, c'est aussi un produit de luxe avec des paniers estimés à plusieurs milliers d'euros et dans ce domaine, nous manquons de vanniers qualifiés pour répondre à la demande" conclut Régis Colin.