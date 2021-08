Photos : venez partager la passion incroyable des fondus de caravanes vintage à Vence

Des passionnés de caravanes Vintage venus de toute la France se retrouvent au camping de Vence pour échanger et faire partager leur passion. Des dizaines de merveilles roulantes des années 50, 60 et 70 sont à découvrir

Ils sont fous de caravanes anciennes. De tous âges et de tout horizons, ils se retrouvent chaque année, avec derrière leurs voitures, de magnifiques caravanes vintage. Symbole des 30 glorieuses et d'une certaine idée du progrès, les caravanes sont soigneusement entretenues par une communauté d'esthètes, qui devisent autour de marques françaises, belges ou allemandes, autant de modèles devenus légendaires.

Rassemblements de caravanes vintage au camping de la bergerie à Vence © Radio France - Alexandre Mottot

Mieux que les caravanes modernes

Sylvain organise cette année l'estivale, le rassemblement des passionnés de caravanes anciennes. Il nous présente sa caravane, une Notin, une marque française qui célèbre ses 100 ans cette année. Pour Sylvain il est impensable d'utiliser une caravane moderne. Il nous fait une visite des lieux et des très nombreuses innovations qui ont fait la renommée de ce modèle. Deux portes, un coin cuisine, des placards d'époque très fonctionnels. A ces yeux "le grand luxe moderne c'est celui ci. Les camping car modernes n'ont pas le même volume, ni le même charme. Un véhicule moderne aura une climatisation, là où une caravane Notin aura des lanterneaux, des petites vasistas situées au plafonds et qui assurent en continue une aération bienvenue du fait du soleil écrasant!".

le vintage un état d'esprit (montage photos de caravanes vintage) © Radio France - Alexandre Mottot

Le vintage un état d'esprit

Beaucoup de passionnés attachent de l'importance à ce qui gravite autour de la caravane. Tables, chaises, nappes, rideaux, le vintage embrasse tous les objets de la vie quotidienne. Pour Sylvain cela fait partie du plaisir de la collection. au moment de déjeuner nombreux sont les passionnés qui cuisinent puis se restaurent avec des ustensiles d'époque. Bruno est venu de Belfort et entre sa caravane vintage, ses couverts vintage, et sa cafetière d'époque, on revit pendant quelques instants une époque révolue. "Cela peut aller jusqu'au pichet de pastis jaune" précise Michel décorateur. Lui adore ce raffinement. Il pousse même la passion jusqu''à une cohérence de couleurs, d'époques et de motifs entre la voiture de tractage et la caravane. C'est le cas de Sylvain il tracte sa caravane de 1973 avec une Citroën DS de 1972. L'association RCCF à l'origine de la manifestation organisera une brocante aux objets vintage ce samedi au camping de la bergerie à Vence.

montage photos de caravanes vintage © Radio France - Alexandre Mottot

Un héritage et une passion qui passent d'une génération à l'autre

Jacques a pris un temps infini pour refaire la caravane de ses parents. "Celle ci, elle est de 1965. Elle a eu une belle carrière de caravane. Elle est allée jusqu'en Turquie et jusqu'en Norvège. C'est extraordinaire de faire rouler un véhicule qui a cinquante six ans!" "On voyageait en clubs de caravanes, des grands voyages dans toute l'Europe. La Finlande, ça a été un voyage de 10.000 km avec des étapes très importantes, pendant un mois. Ça n'existe plus, ça." Jacques prend le temps de nous montrer des photos prise par ses parents et on reconnait la caravane. "C'est une grande chance d'avoir réussi à la conserver" conclut-il.

Pour David et ses filles l'histoire de famille est aussi une histoire de caravanes anciennes. our Léopoldine par exemple "Ça ne me viendrait même pas de ne pas continuer". David habitait déjà en caravane alors que sa mère était enceinte de lui. "La caravane. C'est une évidence. Les week-ends et les vacances, ça permet de partir en famille. C'est justement pas un plaisir solitaire". Son autre fille ajoute en rigolant que son père lui demande son avis avant tout projet d'achat d'une autre caravane. "Mais il garde le dernier mot, c'est son plaisir et on le partage". Ensemble ils sont conscients que le caravaning est un des rare plaisir que l'on peut partager en famille.

Caravane de fabrication Niçoise "Le Cardinal" © Radio France - Alexandre Mottot

Et même une caravane de fabrication Niçoise

Vous l'ignoriez peut être mais il existe des caravanes niçoises particulièrement prisées des caravaniers d'antan et qui depuis sont devenues collector. Bruno vient du territoire de Belfort avec son fils pour participer à ce rassemblement. Parmi les différentes caravanes qu'il possède, il a choisi de venir avec une caravane fabriquée à Nice. C'est une marque de chez nous appelée "Le Cardinal". Bruno nous montre fièrement sa caravane le cardinal Cap Ferrat de 1969, "fabriquée boulevard de la Madeleine. La particularité, ce sont les tissus qui sont quand même dans l'esprit méditerranéen, qui ne sont pas forcément appréciés pour les personnes du nord de la France". Un autre détail malin signe l'origine azuréenne des ces caravanes "elles sont très bien isolées. L'isolation est conçue à peu près comme une glacière. Il y a un double plancher métallique, ce qui fait que lorsque la caravane est fermée, elle reste fraîche. Ce qui est important, c'est de s'amuser un peu comme des enfants et de mettre en configuration la caravane comme elle était lorsque les gens partaient en camping avec 1971".

Caravanes Vintage © Radio France - Alexandre Mottot

La recherche et la préservation d'un patrimoine unique

Didier et Sylvie ont pris le temps nécessaire pour refaire leurs caravanes dans les règles de l'art. Il s'agit d'une Hénon, une marque française qui a produit 1316 modèles recensés et dont il ne reste que 70 exemplaires dont seulement 35 sont encore en état de rouler. pour Sylvie le camping "_c'est ma vie". _Pour rien au monde ils n'échangeraient leurs caravanes.

Michel est dans le même cas jamais il se séparera de son modèle Notin. "On vit comme ça nous plaisait déjà à une certaine époque et ça nous permet de nous remémorer, sans être pour autant avec des regrets perpétuels du passé". "Nous sommes très bien dedans". Un autre Michel lui distingue parmi les passionné des "intégristes" dit il en plaisantant, ceux qui ont une telle obsession du détail d'époque qu'il est impossible d'adapter les caravanes pour des nouveaux usages. Bruno vient de Belgique et il utilise une caravane pliante. Il a réussie à lui redonner vie, à partager sa passion avec ses frères et transmettre ce virus vertueux à son fils.

En tout cas, à voir la beauté de certaines caravanes et plus généralement le soin méticuleux des propriétaire à leur redonner vie. on se dit que derrière les voitures de tractage cheminent plus que de simples cabanes roulantes. Dans leurs espaces de rangements, les caravaniers transportent aussi une partie de leurs histoires personnelles, mais aussi un certain esprit typique des "Trente glorieuses" dont il contribue à préserver le patrimoine.