EN IMAGES - Cérémonie du 14 juillet : ultime répétition pour les forces aériennes dans le ciel de Paris

Pour le 14 juillet 2020, pas de défilé ni de public, mais une cérémonie place de la Concorde avec 2.000 militaires. Le défilé aérien est prévu avec 72 avions et hélicoptères, soit 40% en moins qu'en 2019. Découvrez les images de la dernière répétition qui a eu lieu ce jeudi dans le ciel de Paris.

Le 14 juillet 2020, à Paris, est inédit. Pour cause de crise sanitaire due au Coronavirus, il n'y aura ni défilé militaire sur les Champs-Elysées, ni public.

Une cérémonie, placée sous le signe de la lutte anti Covid-19, aura lieu place de la Concorde où des tribunes accueilleront 2.000 officiels et invités.

Dernière répétition pour les forces aériennes

Dimanche, l'ultime répétition générale, se déroulera place de la Concorde au petit matin à 5h30. En attendant, ce jeudi en début d'après -midi, ce sont les forces aériennes qui ont fait les derniers réglages dans le ciel de Paris au-dessus des Champs-Elysées. Tous les appareils n'étaient pas présents. Seuls les leaders de chaque formation ont participé à cette répétition.

Elle a débuté avec deux leaders de la Patrouille de France.

Découvrez la suite de cette répétition en images

Après les deux avions de la Patrouille de France, des petites formations se sont succédées.

Répétition du 14 juillet 2020 © Radio France - Martine Bréson

Des avions impressionnants comme l'Awacs © Radio France - Martine Bréson

L' A 400 M © Radio France - Martine Bréson

Un Canadair © Radio France - Martine Bréson

Des hélicoptères © Radio France - Martine Bréson

. © Radio France - Martine Bréson

Un très beau spectacle © Radio France - Martine Bréson

Le 14 juillet 2020, dans le ciel de la plus belle avenue du monde, tout le monde sera là mais en plus petit nombre que d'habitude. Il y aura 51 avions et 18 hélicoptères en formation, 40% de moins qu'en 2019.

Une répétition générale avait déjà eu lieu à Orléans

Le 1er juillet 2020, une cinquantaine d'appareils, avions et hélicoptères, avaient rôdé la chorégraphie prévue au-dessus des Champs-Elysées. Cette répétition a eu lieu sur la base aérienne d'Orléans-Bricy. C'était l'occasion de voir les avions de près.